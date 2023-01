Dans les coulisses du BW Open : « C’est fantastique d’être au Blocry » (vidéo)

Les paniers de basket sont remontés, l’habituelle surface jaune au sol n’est plus visible qu’à de rares endroits. Le complexe sportif de Blocry, à Louvain-la-Neuve, a changé d’allure. Le gris et le bleu dominent en ce moment dans un lieu qui dès lundi – et ce durant une semaine – accueillera le BW Open, un tournoi de tennis ouvert à des joueurs professionnels belges et étrangers (simple et double). C’est le deuxième tournoi le plus important de Belgique après l’European Open d’Anvers. Il permettra à des joueurs de gagner jusqu’à 125 points pour leur classement ATP (Association of Tennis Professionals). Et c’est donc à Louvain-la-Neuve que cela se passe. "Il y a très peu de salles en Wallonie qui répondent aux exigences techniques de l’ATP, explique Vincent Stavaux, co-directeur du tournoi avec Christophe Dister. On a notamment besoin d’un plafond à 9 mètres de hauteur et ce n’est pas courant. En avril dernier, l’ATP a envoyé une personne pour contrôler le cahier des charges et j’étais content qu’on reçoive le feu vert."