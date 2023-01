Le festival, qui part à la découverte de l’Afrique, revient ce samedi 21 janvier, mais en mode mineur, au Centre culturel ottintois. C’est pourquoi le Centre culturel parle de "l’après-midi des Afronautes". Mais c’est pour mieux se relancer.

Explication avec le directeur du Centre culturel, Étienne Struyf : "Il n’y a eu qu’une seule édition du festival sous le nom d’Afronautes, en 2019. En 2020 et 2021, il a dû être annulé pour cause de Covid. En outre, la Province n’a plus la volonté de coorganiser l’événement. Elle a réduit ses budgets afin, notamment, de financer la zone de secours et, au Bois des Rêves, elle a la volonté de soutenir des événements de plus petite ampleur tout au long de l’année."

Le Centre culturel du Brabant wallon, coorganisateur des Afronautes, fait face aussi à des restrictions budgétaires.

« L’envie de tenter une expérience nouvelle en 2024 »

"Comment envisager l’avenir ? L’idée, cette année, est d’organiser non pas un festival mais une après-midi autour d’une série d’activités mettant en avant l’Afrique et de (re)nouer des liens avec de possibles partenaires, notamment des associations d’afrodescendants, pour coconstruire les Afronautes de 2024. Où se tiendra le festival ? Comment ? Qu’est-ce qui sera proposé ? Personne ne peut dire aujourd’hui à quoi ressemblera le festival l’an prochain. Mais on veut relancer la dynamique pour organiser quelque chose en fonction des moyens de chacun car le Centre culturel et le CCBW ont la volonté de parvenir à tenter une expérience nouvelle. L’après-midi du 21 janvier prochain doit donc servir de tremplin."

Au programme

Cette année, les Afronautes débuteront à 14 h 30 avec Histoires sans fin (contes) de et par Ria Carbonez. De 15 h 15 à 16 h 30, atelier créatif "De la différence à la confiance" et atelier de slam "Écrire pour dire". De 16 h 30 à 17 h 30, table ronde "Rumba et oralité, quelle place pour les femmes ?" et goûter récréatif pour les enfants avec Ria Carbonez. De 16 h à 20 h, le traiteur Sekayi proposera des délices africains salés et sucrés.

Enfin, à 20 h, place au concert des Frères Smith.

Si les activités sont gratuites, le prix de l’entrée au concert est fixé à 10 €. Inscriptions indispensables : www.poleculturel.be, 010 43 57 10.