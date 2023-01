La comédienne Edwige Baily campe une irrésistible schizophrène dans « Tout ça pour l’amour », au Vilar, à Louvain-la-Neuve

Créé au printemps 2020, pendant la pandémie, Tout ça pour l’amour a été écrit par Edwige Baily et Julien Poncet, qui signe la mise en scène. Ce spectacle a ensuite été joué en Avignon, où les festivaliers l’ont largement plébiscité.

C’est qu’il s’agit d’un bijou… Déclaration d’amour aux belles lettres, il est un réceptacle qui permet de convoquer librement les grands auteurs et poètes, de Sophocle à Pierre Michon, en passant par Arthur Rimbaud, Albert Camus, Baudelaire, Boris Vian, Flaubert, etc. Hommage au théâtre, à la littérature, à la poésie, Tout ça pour l’amour est avant tout une ode à la beauté des mots.

Dédoublement de personnalité

Et comme c’est généralement sur les bancs des lycées que l’on s’éveille (ou pas) à cette passion pour les lettres, Edwige Baily nous ramène à nos cours de littérature, incarnant tour à tour deux profs aux antipodes l’une de l’autre. La première lui permet d’évoquer le dramatique destin de la française Gabrielle Russier, jeune professeure tombée amoureuse d’un de ses élèves ; la seconde est une étrange professeure de latin, à la voix criarde et au visage grimaçant, qui revisite du mythe d’Antigone de manière crue et hilarante. Le prof dont on a tous pu rêver un jour…

Faisant étalage d’une logorrhée qui n’a rien à envier à un Fabrice Luchini des grands jours, Edwige Bailey oscille sans répit entre ces deux femmes, l’une sensible et tragique, l’autre drôle et décalée. Métamorphosée.

Servie par une mise en scène virevoltante, l’actrice étincelle, électrise, puis embrase la scène au bout d’1 heure 20 de haute voltige verbale. Excessive, gourmande, et drôle Edwige Baily livre beaucoup plus qu’un seule en scène. Alors, assurément, si c’est pour l’amour de la scène et des belles lettres, tout ça en valait bien la peine !

« Tout ça pour l’amour ! », de Julien Poncet et Edwige Baily, jusqu’au 21 janvier au Vilar relocalisé à l’Agora 12 (pour cause de travaux), à Louvain-la-Neuve. Réservations: 0800 25 325.www.levilar.be