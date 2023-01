Kayoux construit une fresque du climat

Le concept de la fresque du climat a été créé en 2018 en France par Cédric Ringenbach: "L’objectif est de faire comprendre de manière ludique l’essentiel des enjeux climatiques, les causes et les conséquences du réchauffement de la planète. Cela se passe sous forme d’atelier. Les participants disposent de cartes représentant les différentes composantes du changement climatiques. Ils sont amenés à retrouver les liens de cause à effet en les positionnant, en les reliant entre elles", explique Claudine Bourg, organisatrice de l’assemblée de Kayoux au climat samedi après-midi dans les locaux de l’AGL à Louvain-la-Neuve.