Jean-Paul Wahl, député wallon et aussi président de la Fédération MR de Brabant wallon, était heureux d’accueillir cette cérémonie à Louvain-la-Neuve: "Nous sommes dans cette cité extraordinaire de l’apprentissage, du savoir, de la connaissance, de la recherche, de l’innovation, du développement économique, technologique et intellectuel"

"La majorité communale actuelle de la ville ne m’apparaît pas disposer de toutes les qualités que je viens de citer et en tout cas certainement pas de celle de la loyauté et de celle du respect de la parole donnée et de la signature apposée", a-t-il poursuivi en faisant au revirement opéré par le PS et Les Engagés après avoir signé un nouveau pacte de majorité.

Des flèches vers Bruxelles

Jean-Paul Wahl a également envoyé quelques flèches à l’adresse du Gouvernement bruxellois: "Que se passe-t-il dans la tête de leurs membres. Le ministre Écolo Marron a voulu racheter des terres agricoles du BW avec la conséquence la montée des prix. Les ministres bruxellois ont voulu imposer une taxation invraisemblable pour les automobilistes se rendant à Bruxelles. Ils ont compliqué à l’extrême les accès. Ces politiques insensées sont au détriment des Brabançons wallons", a avancé Jean-Paul Wahl.

Germain Dalne, président des jeunes MR du BW et Remi Guastalli du Parti Radical de France, ont axé leur intervention sur l’Europe: "L’Europe doit se mobiliser sur des projets qui rassemblent, assurent le développement économique de laquelle la solidarité découle", a lancé Germain Dalne.

« Cela me fait du bien lorsque Georges-Louis Bouchez dérange »

Le MR ne pouvait pas conclure sa tournée des vœux dans le Brabant wallon sans donner la parole à Louis Michel: "Le BW est une province au sang chaud. C’est en BW que Louis Michel a débuté sa carrière politique qui l’a menée à occuper des fonctions internationales. Il est persuadé que les grands défis se régleront au niveau européen", a indiqué Georges-Louis Bouchez, président national.

Louis Michel a d’abord mis en avant les qualités du président Georges-Louis Bouchez: "C’est un président, intelligent, pertinent, parfois impertinent, jeune, au point de rendre les autres ringards. Cela dérange mais moi, cela me fait du bien lorsqu’il dérange. Il a mon soutien indéfectible".

Louis Michel a encore souligné son attachement à l’Europe: "L’Europe doit se battre contre le scepticisme des gens, entretenu par le populisme, des fakes news, par ceux qui renoncent". Il a fait référence au livre "Le Sacre des Pantoufles", du philosophe français Pascal Bruckner pour dénoncer la société de surveillance dans laquelle on vit via les connexions informatiques, la mentalité du repli, du renoncement: "La surveillance, c’est l’antithèse du libéralisme".

Il a aussi identifié d’autres dangers: "L’école est en danger. Je suis sidéré d’entendre qu’il ne faut plus d’examens, plus coter les élèves, plus de… La justice sociale est en danger lorsque l’on constate qu’un travailleur gagne moins que quelqu’un qui ne travaille pas", a encore indiqué Louis Michel qui compte sur son parti pour remettre la méritocratie en avant.