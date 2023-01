"Rocking chair", un spectacle où le public tire les fils de l'histoire

C’est la Compagnie Opinion Public, née à Bruxelles en 2010, qui sera sur la scène du Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve ce mardi 17 janvier. Étienne Béchard, danseur et chorégraphe, explique le concept:

" Nous voulions faire participer les spectateurs aux choix qui se posent à l’héroïne de notre histoire. Certains sont anodins, d’autres sont cruciaux. Peu à peu, le public va décider de la fin de l’histoire.

Il y a une dizaine de choix à poser. À dix reprises, le spectacle marque une pause d’une vingtaine de secondes, durant laquelle on vote pour donner telle ou telle direction à l’histoire. Le vote se fait via une application que nous avons fait développer et que les gens auront sur leurs téléphones portables. "

C’est ainsi que l’héroïne s’achemine vers une fin plus ou moins heureuse, en fonction des choix posés par le public.

« Souvent, l’histoire se termine mal »

"D’après notre expérience, dans une majorité de cas, l’histoire finit mal, poursuit Étienne Béchard. Il faut dire que nous avons prévu sept fins possibles dont la plupart sont plutôt dramatiques. Et puis, le public est un peu joueur aussi, il teste les limites du scénario. Mais à la fin, il se retrouve face à ses responsabilités d’avoir poussé cette femme vers tel ou tel choix… Même si cela reste une fiction, certains spectateurs se sont montrés perturbés lorsque nous les avons rencontrés ensuite."

Cette création particulièrement innovante a eu les ailes coupées par la crise du Covid en 2020-21, et n’a pu être jouée qu’une douzaine de fois. "Cela aurait été très intéressant de la jouer plus et de faire un vrai travail sociologique autour, car les questions qui sont posées à travers le spectacle sont en lien avec des questions de société. C’est important pour notre compagnie d’être ancrée dans notre monde. Dans “Rocking Chair”, on aborde, selon le chemin choisi par le public, des thèmes comme la violence, le harcèlement… C’est la raison pour laquelle nous déconseillons ce spectacle aux moins de 13 ans. Par contre, les adolescents sont bienvenus… Nous aurions adoré pouvoir pousser le travail pédagogique à fond, en proposant une rencontre avec des médiateurs après le spectacle. Peut-être que cela se fera si d’autres représentations se dessinent."

Au Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, ce mardi 17 janvier, à 19 h 30. Durée: 1 heure 15. 010 43 57 10, billetterie@poleculturel.be