Tennis - BW Open : “Je ne souhaite pas à David Goffin de perdre”

"Je vais d’abord évoquer une déception, expliqua Christophe Dister. Le tennis est le deuxième sport le plus fréquenté en Belgique et le BW Open est le deuxième événement le plus important dans le monde du tennis en Belgique. Et nous n’avons aucune grande entreprise qui a trouvé de l’intérêt pour notre projet. Certains n’ont même pas pris la peine de nous recevoir. C’est incroyable. Notre budget tourne aux alentours de 900 000 euros. On était parti sur un budget d’un million mais on a compressé les coûts. Si on a un taux de fréquentation de 6000 personnes sur la semaine on devrait clôturer le budget. Au niveau de la ventilation des subsides, l’argent public représente un peu moins de 20 %. Ce qui représente une aide importante."

Se retrouver au calendrier international lors de la deuxième semaine de l’Australian Open semble au final une bonne chose pour le tournoi brabançon qui offrira 145 000 euros de dotation.

"Je pense qu’on a de la chance d’avoir reçu cette semaine quand je vois le calendrier 2023, expliquait Vincent Stavaux. Si on avait conservé la date initiale, on serait en concurrence avec trois tournois ATP et quatre Challengers. En étant le BW Open on était mort-né car on aurait dû exploser notre budget en payant des garanties à des joueurs pour qu’ils viennent. En étant dans la deuxième semaine de l’AO, on se retrouve à une semaine stratégique car il n’y aura jamais de tournoi ATP. Il peut y avoir des Challenger mais notre tournoi est dans la plus haute catégorie. Pour l’édition 2023, il n’est pas utopiste de penser qu’on aura un gros poisson classé entre le top 11 et le top 50 mondial. Il n’y a pas de tournoi avant le 5 février et l’épreuve de Montpellier."

La dernière invitation du tournoi devra aller soit à ce gros poisson éliminé précocement de l’Australian Open, soit David Goffin, soit Gilles-Arnaud Bailly, soit Lucas Pouille. La deadline pour connaître la possible tête d’affiche du tournoi sera le dimanche 22 janvier à 17h59 soit une minute avant le tirage au sort du tableau des qualifications.

"Je ne souhaite à personne et encore moins à David qu’il perde vite à l’Australian Open pour ensuite nous demander une invitation, concluait l’ancien manager de Marin Cilic. Je ne souhaite le malheur de personne. Je pense qu’un garçon qui est dans la première partie du tableau à Melbourne et qui perd au troisième tour peut encore venir à Louvain-la-Neuve car automatiquement il jouera le mercredi. Si tu perds en Australie le vendredi et que tu dois jouer en Belgique le mercredi, c’est jouable."