Louvain-la-Neuve : Les cartes de géographie, terrain de jeu de Virginie Gilbert

"Je suis d’origine française, de La Rochelle, mais j’ai passé la moitié de ma vie au Québec et maintenant, je vis en Belgique, raconte Virginie Gilbert qui expose jusqu’au 27 janvier au Forum des Halles (1, place de l’Université), à Louvain-la-Neuve. Cela m’a amené à travailler la question de mes racines. D’où est-ce que je viens ? Où est-ce que je vais ?"

À la façon d’Alechinsky

À la façon du peintre Alechinsky, elle réalise ses œuvres sur des documents anciens, des cartes mais aussi des lettres, des partitions ou encore des extraits de documents judiciaires. "L’idée du trompe-l’œil a toujours été là dans mon travail", dit-elle.

Utilisant l’encre de Chine, des crayons, des crayons aquarelles ou encore en faisant des collages, Virginie Gilbert joue avec les cartes géographiques, les détourne. Elle nous rappelle qu’elles ne sont que des représentations du réel, écrites et codifiées par l’Homme. En brisant les lignes, en estompant les frontières, elle crée de nouveaux espaces, elle offre de nouvelles perspectives et nous invite ainsi à repenser le monde.

En faisant appel aux arbres et aux animaux, elle encourage aussi et peut-être surtout à redonner à la nature, végétale et animale, la place qu’elle mérite.

"Je trouve mon inspiration lors de voyages, notamment avec mon époux, anthropologue à l’UCLouvain mais aussi lors de balades en forêt en Belgique. Un objet peut aussi retenir mon attention ou plutôt un détail de celui-ci, par exemple, un petit animal que je vais reprendre et détourner dans une de mes créations."

Au final, l’exposition, nommée "CartaRêve" et proposée par UCLouvain Culture, offre un temps où laisser vagabonder son esprit au travers des œuvres poétiques, entre réel et imaginaire, de Virginie Gilbert.

L’entrée est gratuite.