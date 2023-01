Le Brabant wallon dans les starting-blocks pour accueillir le pôle sportif de haut niveau

Les Brabançons wallons ne sont toutefois probablement pas les seuls à nourrir cette ambition. Un appel à candidatures devra être lancé par la Région wallonne et bouclé cette année.

En attendant, comme le faisait remarquer Marc Bastin lors du dernier conseil provincial, on navigue un peu à vue: "À ce stade, les informations fournies par le gouvernement wallon sont encore limitées. Nous savons que le budget qui y sera consacré porte sur plus de 91 millions d’euros. Nous n’avons à ce jour pas d’autres informations à fournir mais nous restons aux aguets de l’ouverture des candidatures en prenant régulièrement contact avec le cabinet du ministre des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont."

La Wallonie veut se doter d’un pôle sportif de haut niveau regroupant plusieurs disciplines sur un même site. Le projet figure dans le Plan de relance de la Wallonie. Sa localisation doit donc encore être décidée. Si, en 2012, Louvain-la-Neuve avait été choisie pour accueillir le futur centre sportif de haut niveau, le projet se dégonflait ensuite même si une piste d’athlétisme indoor et un dojo y étaient construits. Une piscine aux dimensions olympiques est aussi en chantier. Mais le choix de 2012 ne garantit pas que, dix ans plus tard, Louvain-la-Neuve sera toujours le premier choix.

Vers une candidature commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et de Wavre

Si Marc Bastin veut voir le centre sportif de haut niveau construit en Brabant wallon, la Province ne sera probablement pas candidate elle-même: "À ce stade, nous nous chargeons de la coordination entre les différents intervenants pour aboutir à ce projet supra-communal. Qui pourrait aussi voir un volet de partenariat privé-public".

Le député provincial confirme que Louvain-la-Neuve pourrait être une nouvelle fois candidate. Mais pas seule: "Il a été évoqué la possibilité de construire les infrastructures sur un ou plusieurs sites, d’où l’idée des Communes de Wavre et Ottignies-Louvain-la-Neuve mais aussi de l’UCLouvain de rentrer une candidature groupée."

« Il faut prendre le dossier à bras-le-corps »

Une unanimité politique se dessine – pour le moment – sur le soutien à ce projet. Thierry Meunier (Écolo, opposition) interrogeait le député provincial en lui faisant part des encouragements de son groupe: "Nous pensons que le Brabant wallon peut devenir ce pôle sportif professionnel de premier plan en Belgique. La région est reconnue pour son dynamisme et sa passion pour les sports. Le territoire provincial dispose également d’infrastructures sportives et des projets d’infrastructure de premier ordre, comme à Louvain-la-Neuve (piste d’athlétisme couverte, piscine olympique, centre sportif multisport, académie de tennis Justine Henin), Tubize (centre national de football, siège de la ligue cycliste), Wavre (stade national de hockey). Nous pouvons aller plus loin et envisager que le pôle d’excellence sportive puisse s’installer en Brabant wallon. Mais pour cela, il faut prendre le dossier à bras-le-corps, prendre des initiatives. La Province peut jouer un rôle fédérateur entre les Communes, les fédérations sportives, les universités, les acteurs privés pour que le Brabant wallon puisse obtenir ce rôle de pôle sportif professionnel."

« Une riche idée »

Carl Cambron avait également prévu d’interroger le collège provincial sur le sujet. Le Perwézien était toutefois absent lors du conseil provincial. Il n’a donc pas pu y qualifier "une candidature groupée de Louvain-la-Neuve avec d’autres sites, comme Tubize où se situe le centre d’entraînement des Diables rouges et Wavre où doit être construit le prochain stade national de hockey" de "riche idée".