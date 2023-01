Ottignies-Louvain-la-Neuve : les Comédiens du Petit-Ry préparent « La Sensitive » d’Eugène Labiche

Bernard Lefrancq a adapté la pièce: "La pièce est passée dans le domaine public, j’ai donc pu la retravailler. Je l’ai fait de manière à la rendre intemporelle et j’ai réduit la distribution à six comédiens. J’ai aussi épuré le décor".

Ils seront donc six sur scène: Charles-Anoine Albert, Fabrice De Klerck, Laurence Devillers, Renato Furlan (dont ce sera la première apparition sur scène), Bérangère Henry de Frahan et Marcelle Van Eyll.

Un mariage non consommé !

La Sensitive, c’est l’histoire d’un "vieux jeune homme" qui décide de se marier avec une jeune fille élevée à l’ancienne. Un mariage que la bonne ne voit pas d’un bon œil. Son boulot dans la maison se limite à masser le vieux jeune homme pour soigner ses rhumatismes. Malgré les réticences de l’entourage, le mariage a bien lieu. Mais la nuit de noces, rien ne se passe…

Pour présenter ce spectacle et les suivants, la troupe s’est sérieusement étoffée: "Beaucoup de nouveaux nous ont rejoints. Plusieurs seront sur scène lors de la pièce de juin au Petit-Ry. L’encadrement s’est aussi renforcé, au niveau de la technique, de la présence de jeunes pour dynamiser la communication", signale Geneviève Ansay, coprésidente.

Sylvain Van Biesen et Charline Pauwels font partie des jeunes impliqués dans les activités de la troupe: "Nous avons créé cette année des jetons avec le sigle de la troupe. Ils remplacent les traditionnelles cartes d’entrée. Nous récupérons les jetons, ils sont réutilisables", indique Sylvain Van Biesen.

Les Comédiens du Petit-Ry joueront La Sensitive les 21, 27 et 28 janvier à 20 h 15 et le 22 janvier à 15 h 15. Participation: 10 € ; 8 € pour les enfants, les plus de 65 ans, et les personnes titulaires du Passeport ABCD.

Réservation: 010 40 25 19 du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 17h à 19h ou par e-mail à reservationscomry@gmail.com.