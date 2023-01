"L’objectif est d’organiser des rencontres citoyennes, des débats, des projections, des ateliers, voire des spectacles, pour réfléchir à une thématique générale. Elle est ici axée sur la crise. Que fait-on à la fin du mois ? On pleure parce qu’on n'a plus d’argent ou on se regroupe pour réfléchir ensemble aux solutions ? explique Sandrine Debroux, coordinatrice du pôle animation et éducation permanente au Centre culturel. Chaque association partenaire, en fonction de ses enjeux propres, définit l’organisation de son café."

Le premier rendez-vous est un café-débat "Et si on discutait" organisé par le Centre culturel le lundi 16 janvier de 18h à 19 h 30 à l’hôtel de ville.Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté y fera un état des lieux de la crise et de ses conséquences à différents niveaux. Un membre du plan de cohésion sociale de la Ville évoquera la situation à Ottignies-LLN.

L’argent dans le couple, sujet toujours tabou

Le mardi 14 février, l’ASBL "Corps écrits" et Vie Féminine proposeront un café intitulé "Quand on s’aime, on ne compte pas !". "On y évoquera l’argent dans le couple, un sujet toujours tabou. Il y a plein de choses à analyser", indique Fredou Braun, de l’ASBL "Corps écrits".

Le mardi 7 mars, l’ASBL Génération Espoir et les Équipes populaires proposeront un "caf’échange" à la maison de quartier de la Chapelle aux Sabots: "L’idée est que les jeunes puissent exprimer leurs difficultés et trouver des solutions ensemble", explique Anne-Sophie Delcoigne, de Génération Espoir.

Quatre rendez-vous pour la MDD

Enfin, la MDD a programmé quatre réunions, chaque fois sous la forme d’un atelier suivi d’un échange. Ces réunions auront lieu quatre jeudis de suite. "La première d’entre elles aura lieu le 26 janvier avec un atelier de fabrication de capes, suivi d’un échange sur la part du budget des ménages liée à l’habitat et aux factures d’énergie, explique Dorothée Hébrant, chargée de projet à la MDD. Les trois autres réunions seront consacrées à la biodiversité, aux circuits courts, et au zéro déchet."

