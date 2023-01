IBA vend son 9e Proteus en Floride où l’entreprise de Louvain-la-Neuve conforte sa position de leader dans le monde

L’opération comprend un accord d’exploitation et de maintenance de 10 ans, sachant que "le prix usuel d’un système Proteus ONE avec un contrat de maintenance de 10 ans varie entre 40 et 50 millions de dollars", précise IBA.

Les premiers patients devraient être traités à partir de 2026.

"Ce nouveau contrat renforce la position de leader d’IBA aux États-Unis et dans le monde. Il s’agit du neuvième Proteus ONE d’IBA dans cette région et du 40e dans le monde. En tant que centre de lutte contre le cancer désigné par le NCI, Moffitt est réputé pour son excellence scientifique et sa recherche innovante, et nous sommes impatients de travailler avec eux", a commenté Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA.