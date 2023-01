Bientôt la fin des travaux sur la N4 à Louvain-la-Neuve

Sur la N4, à l’entrée de Louvain-la-Neuve, entre les ronds-points N4/N25 et N4/N233, suite à l’élargissement et à la sécurisation, via une séparation physique, des pistes cyclables dont les travaux ont débuté en octobre, la seconde voie de circulation devrait bientôt être libérée dans les deux sens.