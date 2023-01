Louvain-la-Neuve : l’avenir du dojo fédéral entre les mains des clubs de judo

« Nous avons bien progressé dans ce dossier, assure le président de Judo Wallonie Bruxelles. Après que la Cour d’appel a confirmé que la Fédération n’était plus redevable de quelconques montants à l’égard des sous-traitants de l’entrepreneur, nous avons déjà récupéré près de 380.000 euros. Aussi, à la demande du ministre wallon des Infrastructures sportives, nous avons rentré un nouveau permis d’urbanisme pour l’extérieur du dojo et nous avons trouvé un accord avec l’ASBL « Centre de Haut Niveau de Judo » (CHNJ) pour récupérer le bail emphytéotique sur le terrain », qui est la propriété de l’UCLouvain.

Soulagé que le bâtiment n’ait pas trop souffert depuis la fin des travaux, il y a six ans, Frédéric Treuttens estime que le dojo fédéral pourrait être définitivement terminé d’ici la fin de l’année… à condition que les clubs de la Fédération se mobilisent.

« Légalement, le projet ne peut avancer que si une assemblée générale extraordinaire valide la procédure d’absorption du CHNJ - et de ses actifs - par la Fédération, poursuit le président de Judo Wallonie Bruxelles. Pour ce faire, il faut que 120 des 180 clubs affiliés soient représentés et que deux-tiers d’entre eux vote positivement. Sans cela, il faudra encore attendre un petit moment avant que le dossier progresse. » Seul hic : l’organisation n’a jamais réuni autant de sociétaires lors de ses réunions habituelles. « D’où l’importance de ce vote, souligne Frédéric Treuttens. L’avenir du dojo fédéral est désormais entre les mains des membres de la Fédération. S’ils se mobilisent en masse, ils enverront un signal fort au monde politique. » Monde politique qui, de plus, pourrait encore financer jusqu’à 180.000 euros d’équipement sportif dans le futur complexe sportif.

Près de neuf ans après la pose de la première pierre du dojo fédéral, qui devait normalement être opérationnel en 2015, le 13 février 2023, date de l’assemblée générale extraordinaire organisée à l’hôtel Van der Valk de Nivelles, pourrait donc constituer un coup d’accélérateur dans sa construction.