Des bornes de réparation et davantage de stationnement pour les vélos à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Ces bornes sont des pylônes où les cyclistes peuvent retrouver tous les outils nécessaires pour effectuer des réglages ou petites réparations à leur vélo, comme des clés ou des tournevis. Une pompe permet aussi de regonfler les pneus.

"J’ai vu une telle installation en face de la maison du tourisme de Herve et sur le temps que je suis resté, j’ai été sidéré de voir à quel point elle était utilisée", témoigne l’échevin ottintois de la Mobilité, Hadelin de Beer (Écolo), convaincu de proposer ce service sur Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Lors du dernier conseil communal, les élus ont approuvé le montant estimé du marché et le cahier des charges pour l’installation de ces bornes (5 892,7 €) ainsi que pour augmenter et adapter l’offre en stationnement vélo dans la localité (595 890,67 €).

Une partie du montant sera subsidiée par la Région wallonne dans le cadre du Plan d’investissement Wallonie cyclable 2020-2021 (PIWACY).

Aussi pour les vélos cargo

Au niveau du stationnement, il s’agit surtout d’installer des arceaux, couverts ou non, ou d’en remplacer certains. "Ce seront des arceaux carrés en fer qui ne pourront pas être cassés facilement. Certains seront aussi adaptés aux vélos cargo", détaille l’échevin.

Une quinzaine de box vélos sécurisés de 5 places sera aussi placée. "On en mettra une dizaine dans un premier temps et on gardera les cinq autres pour les installer progressivement dans l’année en fonction des besoins."

Au total, une quarantaine d’endroits est concernée par le projet. Pour certains, il s’agira de renforcer l’offre de stationnement vélo existante. "Il reste encore deux-trois endroits plus compliqués, comme le Cœur de Ville d’Ottignies car leurs emplacements pourraient influencer le marché hebdomadaire ou les Fêtes de Wallonie. C’est pourquoi le dossier repassera devant le conseil communal. Toutefois, globalement, les aménagements concerneront davantage Ottignies que Louvain-la-Neuve car là, l’UCLouvain a aussi la volonté d’augmenter l’offre de stationnement vélo. On travaille donc en bonne intelligence pour ne pas faire doublon. Nous les mettrons près de centres d’intérêt ou encore près des habitats collectifs ne disposant pas ou peu de garages."

L’échevin de la Mobilité, lui-même grand adepte du bicycle, assure qu’offrir davantage de stationnement pour les vélos est un levier utile pour encourager les personnes à enfourcher leur vélo. "Je reçois d’ailleurs régulièrement des mails de personnes me demandant comment ils peuvent garer leur vélo à tel ou tel endroit. Il faut aussi que les emplacements soient sécurisés, pour les vélos électriques notamment. Il est donc important de proposer plus de places avec des installations de qualité", conclut l’échevin.