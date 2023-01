Louvain-la-Neuve : les commerçants sont contents du mois de décembre, et les soldes démarrent timidement

« On s’attend au rush le week-end prochain »

Manon Dubois gère Les Bourgeoises, un magasin de vêtements féminins: "Début décembre, c’était calme. Les gens attendaient la fin du mois pour faire leurs achats pour les fêtes. Nous avons ensuite très bien travaillé. Nous étions ouverts dimanche, cela a joué sur le chiffre." Le magasin fait 30 % de réduction pour les soldes: "Nous avons régulièrement de nouveaux vêtements qui arrivent en magasin. Nous n’avons guère de stock à écouler mais on propose des réductions de 30 % pour les soldes afin de faire plaisir à la clientèle".

Claudia Mpoyi gère le magasin LaClaùdia Moda installé dans la galerie des Halles et consacré notamment aux robes de bal: "Nous avons généralement notre pic de ventes en décembre. Les soldes sont généralement calmes, elles le sont encore plus cette année", indique la gérante. Chez Superdry, magasin de vêtements de l’Esplanade, le mois de décembre a également été excellent: "Le chiffre était très bon. Les gens ne sont pas venus pour se promener mais pour acheter. Le premier jour des soldes, mardi, a bien marché. Ce mercredi, c’est un peu moins bien. On s’attend au rush le week-end prochain, signale Daphnée Desirant, employée chez Superdry. Nous avons frappé fort dans les soldes. On a des réductions de moins 70 %. Nous devons écouler notre stock pour rentrer les nouvelles collections".

« Tout ce qui était à moins 50 % est déjà parti »

Gilance est un magasin de maroquinerie installé à l’Esplanade: "On a vu en décembre que les gens avaient envie de se faire plaisir, signale Charlotte, la gérante. Cela a bien fonctionné. On sent qu’on voit le bout du tunnel après le Covid. Ce mardi, premier jour des soldes, on était entre 10 et 15 % de ventes en moins que l’année dernière. Les soldes d’été sont meilleures pour nous. Les gens achètent des bagages pour les vacances. Nos soldes vont de moins 30 % à moins 50 %. Et tout ce qui était à moins 50% est déjà parti…"