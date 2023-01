Du changement à la tête du Porsche Centre Louvain-la-Neuve

C’est donc une page qui se tourne pour la concession qui perd du même coup son "Monsieur Kronos", un nom évocateur dans le milieu de l’automobile et du sport auto. Thierry Van Dalen, ex-pilote automobile, avait ouvert Kronos Porsche en 1997, à Heppignies (Charleroi) avec ses deux associés, son frère Marc Van Dalen et Jean-Pierre Mondron. En 1999, la concession s’installait à Gembloux, avant un ultime déménagement à Louvain-la-Neuve en mars 2019.

2022 était une année anniversaire

Mais l’histoire d’amour entre le Grézien et la marque Porsche avait commencé bien plus tôt, en 1986, alors qu’il était responsable du centre d’essais de Porsche. Cela fait donc 37 ans au service de la marque, et 25 ans à la tête de sa concession. Un quart de siècle qui avait été dignement fêté.

Aujourd’hui, Porsche Centre Louvain-la-Neuve vend plus de 400 Porsche neuves par an, un chiffre auquel il faut ajouter celui de la vente des occasions de la marque. En 25 ans, son évolution est impressionnante: il est passé de 6 à 32 employés et son chiffre d’affaires de 5 780 000 € en 1998 à plus 42 000 000 € en cette fin 2022. "L’année 2022 a même été exceptionnellement bonne puisque 420 voitures ont été vendues", se félicite le manager qui restera aux commandes de sa concession jusqu’à la fin février pour assurer une transition en douceur.