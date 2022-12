RÉTRO 2022 - Janvier : Ces jours où la majorité vacilla à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Avenir et PS renient donc leur pacte avec Écolo avec lequel ils sont pourtant au pouvoir depuis 22 ans, à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Les libéraux vont monter dans la majorité et prendre le poste de bourgmestre aux Verts.

"Ce fut un choc énorme, témoigne, presque un an après, la bourgmestre Julie Chantry (Écolo). Jamais, je n’aurais imaginé qu’on voudrait mettre fin à cette majorité. Certes, il y a parfois des façons de voir différentes, mais rien qui pouvait amener à dire que la majorité ne fonctionnait plus."

Erreur de destinataires d’un e-mail qui met le feu aux poudres

Mais que s’est-il passé ?

Dans un article de Médor sur les finances de l’UCLouvain, l’échevin des Finances, Philippe Delvaux (Écolo), regrette, une nouvelle fois, que l’université ne participe pas assez au budget communal. Le conseiller Yves Leroy (Avenir) réagit via une lettre ouverte pour dire qu’il se trompe de combat et qu’il doit cesser de dénigrer l’université.

Cette sortie passe mal chez Écolo où certains réclament, a minima, des excuses publiques du conseiller communal. Un conseiller Écolo envoie un mail, le lundi 17 janvier en début de soirée, où il explique son point de vue: "ce serait une erreur de se fâcher avec le cdH, sauf si on a la certitude de signer une majorité alternative avec le MR dans l’heure, ce qui je le rappelle n’est pas à l’ordre du jour". Par erreur, le mail est aussi envoyé à tous les élus Avenir et PS…

Panique chez les responsables de ces derniers. Ont-ils mal interprété le propos, croyant qu’Écolo et MR négociaient une nouvelle majorité, y ont-ils trouvé l’occasion de faire sauter Écolo, qui "sous prétexte d’une nécessaire coordination et gestion financière, s’immisçait trop souvent dans l’exercice des compétences des autres échevins, jusqu’à faire preuve d’individualisme", comme on le lit dans un post Facebook du groupe Avenir daté du 24 janvier dernier ?

« Ils nous disent qu’ils sont au bout du rouleau »

Toujours est-il que le lundi 17 janvier, tard dans la soirée, " Cédric Jacquet et moi sommes contactés par Avenir et le PS pour une réunion le lendemain matin, 8 h 30, se souvient Nicolas Van der Maren, chef de file d’OLLN 2.0-MR. Lors de la réunion, ils nous disent qu’ils sont au bout du rouleau, qu’ils n’en peuvent plus de la collaboration avec Écolo, du comportement de l’échevin Philippe Delvaux et que les relations avec les partenaires stratégiques de la Ville (UCLouvain, Province, inBW) sont devenues exécrables. Ils nous ont demandé si nous étions prêts à monter dans la majorité. Cela faisait 22 ans que nous étions dans l’opposition, nous avons dit oui tout de suite. "

Le 19 janvier, lors de la conférence de presse, Avenir et PS ajoutent aussi que les impôts ont été augmentés à condition que les gros projets se réalisent, mais, selon eux, ceux-ci n’avancent plus…

Nicolas Van der Maren n’est que le troisième score de sa liste, mais Jacques Otlet et Bénédicte Kaisin sont prêts à renoncer au mayorat pour assurer l’accord. Le poste de bourgmestre reviendrait donc au chef de file d’OLLN 2.0-MR.

Les forces vives d’Écolo se réunissent pour savoir quelle stratégie adopter. Le renversement de majorité doit passer par le dépôt d’une motion de méfiance constructive signée par la majorité alternative. Elle doit ensuite être approuvée lors d’un conseil communal. Il faut mettre à profit ce temps précieux.

L’après-midi du 19 janvier, la bourgmestre accuse le MR d’être derrière la tentative de déstabilisation de la majorité – "nous n’arrivions pas à joindre nos partenaires et, en l’absence d’information, c’est ce qu’on pensait à ce moment-là, même si on a compris que ce n’était pas le cas", reconnaît Julie Chantry – et invite tous les membres du collège à une réunion qui se tiendra le lendemain.

« On se donnait 0% de chance de renverser la situation »

"Dites-nous ce qui ne va pas. Non, il n’y a pas de négociations avec le MR. Nous sommes toujours en majorité avec vous et nous souhaitons continuer avec vous. Tel a été notre message, résume Julie Chantry. C’était une main tendue, même si au départ, on se donnait 0% de chance de renverser la situation. Toutefois, on a senti que leur détermination n’était pas sans faille."

Cependant, le lundi 24 janvier, la motion est déposée, signée par tous les élus OLLN 2.0-MR, PS et Avenir, à l’exception de deux conseillers Avenir, Vincent Malvaux, à l’étranger, et Jeanne-Marie Oleffe, en désaccord avec son groupe sur le sujet et prête à rejoindre l’opposition.

Ce même jour, à 20 h, une pétition a recueilli 887 signatures dont 750 d’habitants de la localité. Ils dénoncent le coup de force et demandent de voter contre la motion.

Entre le dépôt de celle-ci et le conseil communal, un délai légal est à respecter: la séance où tout se décidera est fixée au vendredi 4 février.

"Est-ce que j’aurais pu faire plus ? Avenir et PS pouvaient nous adresser toutes leurs demandes, on était prêt à tout envisager. En outre, Avenir et PS s’étaient engagés publiquement lors de la conférence de presse. Puis ils confirment leur engagement en déposant la motion. On ne pouvait que raisonnablement penser que les choses étaient bien engagées", raconte Nicolas Van der Maren.

« Le 1er février, ils nous juraient encore qu’ils ne changeraient pas d’avis »

Malgré tout, il sent que la graine plantée par Écolo prend racine. "Pourtant le 1er février au soir, ils nous juraient encore qu’ils ne changeraient pas d’avis, même si on était dubitatif, vu les bruits de couloir entendus", reprend le chef de file d’OLLN 2.0-MR.

Effectivement. Nouveau coup de théâtre. Un mail reçu le 2 février à 15 h 53 contient une invitation d’Écolo, d’Avenir et du PS à une conférence de presse à 17 h… La majorité se rabiboche, Avenir et PS reviennent sur leurs paroles et sur leurs écrits et annoncent qu’ils voteront contre leur motion.

Des engagements sont pris, de quoi restaurer la confiance. Mais ils apparaissent fort légers au vu de la crise politique et certains mettent du temps à être tenus tandis que les dossiers n’avancent pas plus vite, même si dans les deux cas, des justifications sont données. Mais elles pouvaient déjà être données avant la crise. Politiquement parlant, on notera cependant que Philippe Delvaux a perdu les finances au profit d’Avenir tout en gardant le budget. Il faudra quelques mois pour que cela devienne effectif, aucun échevin Avenir ne voulant de cette compétence. En août, elle reviendra finalement à Michaël Gaux, devenu président du CPAS en juin dernier.

Le vendredi 4 février, 17 jours après le déclenchement de la crise politique, lors d’un conseil communal extraordinaire, la motion est finalement rejetée par tous, à l’exception d’OLLN 2.0-MR. La majorité Écolo, Avenir, PS reste en place.

« Humainement, ce ne fut pas facile »

" Écolo a bien joué le coup et on en aurait fait autant. Je ne suis même pas fâché qu’ils aient réussi. Mais humainement, cela ne fut pas facile et je regrette le manque de correction et de politesse de certains car je n’ai toujours reçu aucun appel pour me dire pourquoi ils avaient renoncé à notre projet. Mais au final, je n’en veux à personne, assure Nicolas Van der Maren. Il y avait de réels motifs pour qu’Avenir et PS mettent fin à la coalition et je trouve dommage qu’on ne voit pas d’avant-après. De notre côté, on s’est montré responsable et on a affiché qu’on pouvait être un partenaire crédible. Cela m’a aussi donné de la visibilité et, même si j’ai pensé abandonner la politique, cette crise a renforcé ma légitimité à mener une liste et à proposer un projet de ville pour les élections communales de 2024. "

« Je suis incapable de donner une explication à ce qu’il s’est passé »

De son côté, Julie Chantry certifie qu’on "travaille bien tous ensemble et que la confiance a été reconstruite. Presque un an après, c’est rassurant de pouvoir le dire. Au final, je pense qu’il n’y avait aucun désaccord politique, et que si les gros dossiers n’avancent pas aussi vite qu’on le veut, c’est parce qu’ils sont complexes, qu’on manque de ressources internes, sans compter les diverses crises qu’on traverse. On a aussi décidé d’avoir plus d’instances où se parler. Cela peut paraître banal, mais le Covid n’a pas aidé en tuant les moments informels où l’on pouvait parler de tout et de rien. Au final, pas grand-chose justifiait une telle crise. Il y a eu un coup de panique et de la précipitation. Aujourd’hui encore, je suis incapable de donner une explication rationnelle à ce qu’il s’est passé."

Au final, la grande perdante a été l’image donnée aux citoyens de la politique.