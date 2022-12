"La déception prime par rapport à cette décision qu’on ne comprend pas vraiment, reconnaît le président du CPAS, Michaël Gaux (Avenir). On va leur envoyer un courrier pour comprendre les raisons de ce refus, faire part de notre déception et montrer qu’on reste motivés à créer des places, au cas où."

Car les projets recevables non retenus ont été versés dans une liste d’attente de projets qui pourront pallier d’éventuelles défections ou faire partie d’un futur nouvel appel à projets, indique le gouvernement wallon.

"Au départ, 347 places étaient prévues pour le Brabant wallon. Finalement 399 places devraient y créer tandis que 1 100 places avaient été demandées. Nous ne sommes donc pas les seuls sur la liste d’attente."

Pour une crèche de 70 à 84 places et 7 places en plus aux Colibris

Le premier dossier ottintois portait sur la création d’une crèche de minimum 70 places (dont 26 nouvelles places) et maximum 84 places (dont 40 nouvelles places). Vu la réforme ONE, la halte d’accueils (18 places) et les co-accueils (12 et 14 places) doivent être transformés en crèche. Leurs places étaient donc intégrées dans le projet de nouvelle crèche.

La crèche était prévue sur un terrain communal clos des Lilas, à Limelette, derrière le terrain de foot et en partie occupé par le P’tit verger du Buston.

"Sans le subside du Plan Cigogne, il est difficile de conserver un projet d’une telle ampleur. On va donc avancer sur un projet plus petit pour au moins ne pas perdre les places actuelles. Mais est-ce que le terrain est toujours le bon ? La question devra être abordée", explique le président du CPAS.

Le second projet portait sur une demande de création de 7 places supplémentaires à la crèche des Colibris, à Céroux-Mousty, qui en compte 21 actuellement. "Il n’y aura pas de places supplémentaires mais des travaux énergétiques y seront tout de même entrepris (NDLR: isolation, remplacement de la toiture, placement de panneaux photovoltaïques, etc.) car on a reçu des subsides Ureba pour ce faire."