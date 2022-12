Maison de repos publique à Ottignies-Louvain-la-Neuve : les plans attendus avant fin 2024

Le projet n’est pas neuf puisque, en 2008 déjà, un crédit budgétaire était inscrit pour réaliser une étude de faisabilité pour cette MR-MRS. En 2018, cela s’accélérait : des esquisses étaient présentées pour un projet de 120 lits sur un terrain communal derrière la Mégisserie, à Mousty, pour lequel la Région donnait son accord de principe pour les subsides.

Les inondations de juillet 2021 ont toutefois touché ce terrain et ont dès lors "noyé" le projet. Depuis, les autorités communales souhaitent relocaliser la MR-MRS.

Un nouveau terrain communal, à la Sapinière, sur l’ancien site de la gendarmerie est envisagé. Et dans ses engagements pour rétablir la confiance entre partenaires de majorité suite à la crise politique du début de l’année, Écolo, Avenir et PS soutenaient que cette localisation devait être validée ou non pour le 1er juin 2022.

Politiquement, le président du CPAS, Michaël Gaux (Avenir), nous assure que l’engagement a été respecté. Mais concrètement, le dossier a stagné jusqu’à présent.

La Région suivra-t-elle ?

Le CPAS ne sait toujours pas si la Région continuera à soutenir le projet en cas de relocalisation. Et pour cause, le CPAS n’en a pas encore fait la demande. "Le courrier devrait être envoyé avant la fin de l’année, soutient le président de l’institution sociale. Il est prêt et, en principe, il n’y a aucune raison objective pour que les subsides ne soient pas maintenus."

Mais pourquoi cela prend autant de temps ? Le CPAS attend une promesse d’emphytéose de la Ville sur ce terrain avant d’envoyer ce courrier. Mais le service juridique de la Ville est surchargé.

On fera remarquer qu’une telle promesse n’existait pas pour le terrain de Mousty. "Mais j’ai une formation de juriste et j’ai besoin d’avoir la certitude d’avoir un droit réel sur le terrain envisagé pour avancer sereinement", répond Michaël Gaux.

Lors du conseil communal, on a toutefois appris qu’un budget était prévu pour lancer un marché d’accompagnement au maître d’ouvrage pour pouvoir déterminer les besoins et réaliser un cahier des charges pour établir les plans pour la future MR-MRS. L’attribution du marché est attendue dans la première partie de 2023.

Et même s’il reste des interrogations sur le terrain pressenti, notamment en ce qui concerne la possibilité d’y aménager un parking, Patrick Piret a aussi souligné "la volonté, soutenue par le président du CPAS, de relancer le groupe de concertation et d’information sur ce projet au sein du conseil du CPAS. Cela permettra peut-être de faire avancer le dossier."

Un projet à 23 millions €

Désormais, le président du CPAS s’engage à ce que les plans de la future maison de repos soient finalisés avant la fin de la législature (2024) et que sa concrétisation soit un des enjeux de la prochaine mandature.

Le montant inscrit au budget 2023 du CPAS pour le marché public d’accompagnement est de 345 000 €, soit 1,5% de l’estimation des travaux. Le budget estimé pour la MR-MRS s’élève donc à 23 millions €, dont une partie devrait être subsidiée.