Ottignies-Louvain-la-Neuve : ambiance chaleureuse pour le tout premier apéro d’hiver

La Ville d’Ottignies-LLN, en collaboration avec les associations des commerçants d’Ottignies et du Douaire, proposait vendredi dernier un apéro d’hiver sur la place du Cœur de Ville, à Ottignies. " Nous voulions une animation différente d’un marché de Noël, C’est pourquoi nous avons opté pour un apéro d’hiver, une sorte d’afterwork avec grimage pour les enfants et magiciens, où il est possible de prendre un verre, dans une bonne ambiance " , résume l’échevine du Commerce, Nadine Fraselle.