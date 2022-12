Anne Masson « a essayé de détourner l’attention » des vrais problèmes de l’ISBW

Lors du dernier conseil communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, la conseillère a tenu à revenir sur la réaction, dans la presse, d’Anne Masson aux propos qu’elle avait tenus au conseil de novembre.

Jeanne-Marie Oleffe avait regretté le fait que la dotation des Communes à l’ISBW avait été indexée, "sans rien dire à personne".

Elle avait surtout souligné que "quand on a à gérer des budgets publics, il faut le faire plus sérieusement que ça". Avant d’ajouter: "Je ne comprends donc pas qu’on n’arrive pas à mettre de l’ordre dans cette baraque", pointant les difficultés financières récurrentes de l’ISBW.

Ces propos ont fâché la présidente de l’intercommunale, qualifiant cette dernière comparaison de " méprisante " pour le personnel de l’ISBW.

Anne Masson précisait aussi que "l’indexation des dotations communales est d’application depuis le 1er janvier 2011 suite à la décision prise par l’assemblée générale du 31 mars 2010".

Lors du conseil de décembre, Jeanne-Marie Oleffe a reconnu son erreur au sujet de l’indexation, même si "on n’arrive pas à recevoir le document reprenant cette décision".

Par contre, "je ne méprise jamais le personnel. J’ai eu l’occasion, en tant que présidente du CPAS, d’avoir recours aux puéricultrices volantes de l’ISBW et elles font vraiment un travail remarquable. Mais elle (Anne Masson) a essayé de détourner l’attention en me critiquant pour quelque chose que je ne mérite pas et ainsi évacuer les vrais problèmes. Quand j’ai été conseillère provinciale, il y a une vingtaine d’années, je me suis investie dans l’ISBW et le problème était déjà là. Régulièrement, la Province devait rajouter de l’argent. Ce qui explique mon énervement du mois passé, c’est qu’on n’arrive pas à remettre de l’ordre à l’ISBW. Et ce n’est pas le personnel qui est en cause, mais la gestion par le conseil d’administration. J’espère que cela va enfin changer."