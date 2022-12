Louvain-la-Neuve : Louvain-la-Neige édition 2022 fut un excellent cru

L’effet coupe du monde

L’absence de pluie a favorisé le succès de ce marché de Noël: "C’est une des clés de la réussite. Il n’a pas plu, excepté ce mardi. Par contre, nous avons ressenti l’effet coupe du monde de football. Il y avait moins de monde lors des matches. C’était de plus en plus marqué au fur et à mesure que l’on avançait dans le tournoi".

Les clients se sont montrés attentifs à leurs dépenses: "C’est vrai que l’on a ressenti une certaine frilosité, les gens faisaient attention aux prix. Mais le marché a bien fonctionné pour les commerçants dont les prix étaient raisonnables, de même que pour ceux qui présentaient des produits originaux. Dans l’ensemble, les commerçants sont contents. Les chalets pop-up, qu’il était possible de louer pour un week-end ou plusieurs jours, ont bien fonctionné également".

Distribution des sapins de Noël

Ce mardi, l’équipe préparait le démontage. En fin de journée, les sapins ornant des deux places étaient distribués gratuitement: "Nous avons 300 sapins disposés sur les deux places. Ce sont des sapins Nordmann. Comme il a fait froid, ils sont en excellent état. Certains ont la taille pour être installés dans les maisons. Nous en distribuons généralement la moitié".

Dès ce mercredi, 25 personnes travailleront au démontage: "Nous avons nos équipes mais aussi des bénévoles qui nous assistent. Vendredi, les deux places seront propres et libérées", termine Jean-Christophe Echement.