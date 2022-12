Une fresque en hommage à Raoul Cauvin sur une façade qui fait débat à Ottignies-Louvain-la-Neuve

" Ce sera une scène avec les différents personnages iconiques de Raoul Cauvin, explique Guillaume Desmarets, du collectif qui s’est occupé de Fresh Paint OLLN ayant fait naître plusieurs fresques monumentales ces derniers mois dans la localité. Ce sera aussi une manière de rendre hommage à la BD. "

Normalement, il était question que cette œuvre voit le jour fin octobre dernier. Mais le dessin n’a été validé que début décembre et les conditions météos actuelles rendent délicates l’opération. La fresque verra donc le jour au printemps 2023.

Symboliquement, cette fresque marquera la transition entre la BD et le street art dans lequel la Ville s’investit de plus en plus. Car comme on l’a appris en octobre dernier, la Ville s’est retirée du Prix Rossel de la BD, autrefois Prix Diagonale qu’elle avait créée.

Si personne ne remet en question la fresque, les élus d’OLLN 2.0-MR (minorité) se sont interrogés sur son emplacement lors du dernier conseil communal où il était question d’octroyer un subside de 13 515 € à Farm Prod pour la réalisation de l’œuvre.

Un bâtiment qui sera abattu ?

Gérard Vanderbist a souligné que la maison était ancienne, mal isolée – c’est encore des châssis avec simple vitrage -, avec des problèmes de chauffage et qu’aucuns travaux n’y étaient prévus. "L’échevin de l’Urbanisme (NDLR: Benoît Jacob, Avenir) m’a confirmé qu’elle sera rasée dans trois ans ou plus. Est-ce donc le bon endroit pour installer une fresque ?"

L’échevin de la Culture, Hadelin de Beer (Écolo) s’est dit surpris de l’annonce que la maison serait rasée.

L’échevin de l’Urbanisme a précisé qu’elle "sera probablement rasée en fonction des aménagements du centre. Je n’ai pas dit trois ans mais à terme. Quand ? 5, 10, 20 ans… je n’en sais rien."

Nicolas Van der Maren (OLLN 2.0-MR) s’est aussi montré dubitatif. "Si on n’investit plus dans ce bâtiment, c’est qu’on sait qu’il est condamné. Mais alors on n’investit pas dans une fresque murale à cet endroit-là. Et si on estime que cette maison tiendra encore 10-20 ans, alors il faut investir dans une isolation correcte."

L’ancien échevin de la Culture, David da Câmara (Écolo) a soutenu que si la Maison de la citoyenneté devait être abattue, les deux maisons voisines seraient concernées aussi, or, elles ont été rénovées. "Et je ne nous vois pas exproprier pour les abattre. On a d’autres projets bien plus urgents. Je parierai plutôt sur une campagne de remise en état du bâtiment."

Bref, personne ne connaît l’avenir du bâtiment mais il semble sûr qu’il ne sera pas abattu dans un futur proche. D’après l’échevin de la Culture, après 5 ans, il faut généralement faire des retouches aux fresques. "Puisqu’on dépassera la durée de vie de la fresque, ça en vaut la peine, le but étant d’animer et d’embellir la ville et qu’on a là un mur particulièrement visible."

Il a en outre rappelé que le subside à Farm Prod était entièrement couvert par un subside provincial.

Au final, au moment du vote, OLLN 2.0-MR s’est abstenu. Kayoux aussi, car il n’avait pas de votes à reporter au conseil, n’ayant pas organisé d’assemblée citoyenne.