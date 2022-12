Louvain-la-Neuve : des « cadeaux empoisonnés » pour Intermarché

Mais du côté du personnel, c’est l’inquiétude. Près de 2 000 travailleurs sont concernés, d’après les syndicats, et ils ne parviennent pas à obtenir des réponses quant à leur avenir. Tous les magasins seront-ils vraiment repris l’an prochain ? Intermarché va-t-il appliquer son modèle qui mise sur les franchisés pour composer son réseau ?

Dans ce cas de figure, tout le personnel sera-t-il repris ? Pour les travailleurs des anciens Carrefour Market passant sous la houlette de franchisés, il pourrait y avoir un changement de commission paritaire. Et donc des révisions à la baisse en matière de salaire, et une augmentation du nombre d’heures de travail.

« On demande des réponses depuis des mois... »

Pour l’instant, ce ne sont que des questions et des craintes à mettre au conditionnel…

"On demande des réponses depuis des mois, mais on ne nous dit rien, déplore la permanente Setca Catherine Roisin. Le management, en magasin, rassure le personnel en prétendant que rien ne va changer. Mais quand on s’adresse à Mestdagh, on nous répond que ce n’est pas à eux de s’engager pour l’avenir. Et Intermarché ne veut pas nous rencontrer avant d’avoir finalisé l’opération. Tout le monde est dans l’incertitude. Intermarché arrive en sauveur, mais on se demande si le cadeau n’est pas empoisonné…"

C’est le sens de l’action symbolique qui a été menée ce mardi matin à Louvain-la-Neuve, devant le siège d’Intermarché. CNE et Setca, en front commun, se sont rassemblés sur place et ont déposé des "cadeaux empoisonnés" de fin d’année devant le bâtiment.

« Les réponses seront-elles satisfaisantes ? »

"Nous voulons la fin de l’incertitude pour le personnel, mais ce n’est que la première étape: il faut aussi voir si les réponses seront satisfaisantes", indiquait sur place la secrétaire permanente CNE Évelyne Zabus.

En fin de matinée, Catherine Roisin et Évelyne Zabus ont été reçues par un responsable des ressources humaines d’Intermarché. Celui-ci n’avait pas de mandat pour apporter des réponses aux questions des syndicalistes. Il a expliqué qu’effectivement, un dernier acte juridique pour finaliser le rachat des magasins Carrefour Market est prévu le mardi 3 janvier.

"Nous lui avons rappelé toutes les questions des travailleurs, en expliquant que ne pas communiquer est une erreur. Nous voulons une rencontre avec les responsables d’Intermarché le plus rapidement possible, ont résumé les permanentes syndicales à la sortie de cette courte entrevue à Louvain-la-Neuve. Nous avons demandé que notre demande soit répercutée au CEO d’Intermarché. On a été entendues aujourd’hui, c’est un premier pas. Ils ont bien compris qu’on sera là aussi pour la suite…"