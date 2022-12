CBTC à Louvain-la-Neuve : « Le projet n’a jamais été remis en cause »

"C’était une réunion d’étape tenue à leur demande. Elle s’est bien passée, résume Nicolas Cordier, le directeur de l’Inesu, bras immobilier de l’université. Et contrairement à ce que je peux lire parfois, il n’y a aucun problème avec le CBTC."

L’arrivée du Laboratoire de l’Institut médical spécialisé (LIMS), actuellement installé au Centre Monnet, est attendue pour avril/mai 2023. Il louera toute une tour du CBCT et les travaux d’aménagement sont en cours.

United Investment Europe (UIE), filiale belge d’United Investment Group, bras financier du gouvernement de la province chinoise de Hubei et principal actionnaire du CBTC, viendra s’y installer à partir de février. Là aussi, les travaux d’aménagement sont en cours.

Pour le reste, la commercialisation du CBTC avance, lentement, "car on a connu du retard à cause de la crise sanitaire, reconnaît Caroline Mouligneau, d’UIE. Mais depuis novembre, on est dans la commercialisation active et on est optimiste au niveau des entreprises européennes et belges. On a trois multinationales qui seraient intéressées par occuper toute la tour E, dont deux sont déjà présentes en Chine et la troisième souhaite développer des liens avec le pays (NDLR: c’est un des critères pour s’installer dans le CBTC) ."

L’équipe belge d’UIE a aussi prospecté des sociétés chinoises présentes en Europe mais pas encore en Wallonie. Sinon, "il n’y a pas de planning de visites de délégations chinoises, mais cela devrait se décanter dans le courant de l’année prochaine vu que les mesures sanitaires sont en train d’être levées là-bas. En janvier, on devrait toutefois envoyer deux dossiers d’entreprises chinoises, pour de petites surfaces, à l’UCLouvain pour que l’université donne son accord. C’est sûr, on est sur un marché de niche et il faut trouver les sociétés intéressées, d’autant qu’avec le Covid, certaines revoient leur stratégie de développement international. On est en discussion avec huit entreprises chinoises pour l’instant. Et contrairement à ce que j’ai parfois entendu, le projet n’a jamais été remis en cause. Nos actionnaires ont augmenté le capital de 35 millions €, signe qu’on croit toujours dans le CBTC. C’est un projet à long terme, même si la commercialisation doit aller plus vite."

L’incubateur doit permettre à des entreprises de haute technologie chinoises d’appréhender le marché européen et inversement pour les entreprises européennes.