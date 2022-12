Ottignies-Louvain-la-Neuve: Olivia a couché sur papier son coup de foudre pour Nairobi

Dans son troisième livre, Olivia Herbigniaux évoque son attachement à une brebis: "Ma maman m’a emmenée en mars dernier dans un refuge animalier en m’indiquant que le contact avec les animaux me ferait du bien. Je me suis arrêtée à la bergerie. Une brebis se tenait à l’écart, dans le fond. Je m’en suis approchée, elle est restée près de moi. C’était comme un coup de foudre. Le soir même, j’ai contacté le refuge pour adopter Nairobi. Depuis lors, j’ai adopté une deuxième brebis mais le livre est axé sur Nairobi".

Dans ce livre, l’auteure partage son histoire. Un lien fusionnel est né entre elle et l’animal: "Je vais au refuge trois fois par semaine. Certaines personnes pourraient sans doute ne pas comprendre. Nairobi m’a sauvé la vie. Le but en écrivant cette histoire était aussi de montrer que l’on peut voir les moutons autrement que comme une denrée alimentaire, que tout animal a le droit de vivre. La défense et la protection des animaux ont toujours eu une grande place dans ma vie".

Ce livre sera sans doute le dernier: "En tout cas il n’y aura pas de quatrième livre dans un avenir proche. Je suis toujours remplie de tristesse lorsque je rouvre l’un des deux premiers ouvrages…"

« Nairobi, un amour pas comme les autres », Éditions Maïa, 17 €. www.editions-maia.com