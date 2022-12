Coups à un chien-guide

"Un fait particulièrement odieux", ramassa la substitute du procureur du roi Émilie Willems, qui requit une peine de six mois de prison ferme et une amende de 1 600 € à l’encontre d’Évangile O., 27 ans, que LLN connaît aussi et craint depuis qu’il s’y est installé et n’hésite pas à user de sa corpulence pour faire régner une forme de terreur.