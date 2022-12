UCLouvain: un groupe travaille à la féminisation du nom des bâtiments

Ce lundi, au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, deux députés se sont fait le relais de ces collectifs en regrettant que seulement deux auditoires portent le nom d’une femme à l’UCLouvain: les auditoires Pierre et Marie Curie et Sainte-Barbe à Louvain-la-Neuve. Un bâtiment du campus de Woluwe porte le nom de Rosalind Franklin.

"Seulement deux auditoires… Comment les étudiantes peuvent-elles se projeter dans de grandes carrières scientifiques lorsqu’aucun modèle féminin n’est mis en avant ?", s’est interrogé le député Michel de Lamotte (Les Engagés).

Pour le député Laszlo Schonbrodt (PTB), "le défaut de représentativité est flagrant. Cela fait maintenant des années que ce débat agite les espaces étudiants. Les autorités universitaires ont promis qu’elles allaient changer les choses, mais rien ne semble se concrétiser. Il a été promis que le processus aboutirait à la rentrée 2022-2023. Or, nous sommes à la fin du premier semestre et rien n’est fait".

La ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR) n’a pas laissé dire que rien n’était fait.

Groupe de travail « Féminisation des espaces universitaires »

L’UCLouvain travaille sur la manière de rendre plus de visibilité aux femmes, mais aussi l’ensemble des groupes minoritaires, rapporte la ministre: "Il y a deux manières d’intervenir concernant les bâtiments: nommer ou renommer. Dans le premier cas, il s’agit de nommer, d’après des femmes ou personnes issues de groupes moins visibles, des nouveaux bâtiments ou des bâtiments rénovés qui changent de fonction. Dans le second cas, renommer des bâtiments est un processus plus long, plus délicat et plus complexe parce que le nom d’un bâtiment est parfois associé au nom d’une place ou d’une rue et il figure sur toutes les cartes urbaines, sur la signalétique, les documents, etc."

L’université dispose d’un groupe de travail "Féminisation des espaces universitaires" où sont représentés tous les corps de l’université, les étudiants, les scientifiques, les personnels administratifs et académiques. La première tâche du groupe était de constituer une charte de bonnes pratiques et points d’attention, permettant d’encadrer ce travail. Elle est rédigée mais doit encore être validée.

Ce groupe bénéficie de l’expertise du service des archives pour mettre en lumière les femmes oubliées de l’histoire de l’UCLouvain, ainsi que de professeurs en architecture et en géographie urbaine, pour éviter de "tomber dans des pièges, comme le fait de nommer, d’après des femmes, des salles ou des bâtiments décentrés, peu visibles ou associés à des domaines typiquement féminins". Une experte en politique de genre fait aussi partie du groupe.

"Les étudiants peuvent trouver le processus long, mais celui-ci débouche sur des dénominations qui sont pérennes et qui changent le visage de l’université", a conclu la ministre Glatigny.

Il n’y a pas que les étudiants qui trouvent le processus long. Le député Schonbrodt s’en est plaint aussi: "Je suis surpris d’entendre que ce groupe de travail existe déjà depuis plusieurs années. Or, il n’aboutit toujours pas, alors que des étudiants ont su, en quelques semaines seulement, consulter leurs homologues, faire des propositions concrètes et mener une action autour des bâtiments. Tout cela donne l’impression qu’on trouve beaucoup d’excuses et de raisons pour ne pas avancer aussi rapidement que possible".