Il s’agit de l’une des dernières occasions d’entendre en live Sept Tableaux de noëls traditionnels et populaires, une œuvre mise en musique par Aldo Platteau et créée pour le concert de Noël au palais royal en décembre 2018.

Interprété par 130 choristes des Chœurs d’Enfants et de Jeunes de la Monnaie et un ensemble de huit musiciens, ce concert de Noël reprendra les airs les plus populaires du genre. Par exemple, les airs de France ( Entre le bœuf et l’âne gris, Le bel ange du ciel), les Christmas Carols, les Jazzy Christmas des États-Unis ( Jingle Bells, Winter Wonderland, The Christmas Song) et même un petit détour par les noëls de Tino Rossi et ceux du Moyen Âge pour terminer avec le célèbre Stille Nacht – Douce Nuit.

Le CD du concert, A Christmas Journey, sera en vente lors des concerts à Louvain-la-Neuve le 18 décembre et à la Monnaie le jeudi 22 décembre (complet).

Réservations pour le concert de ce dimanche 18 décembre, (places à 20 €): 010 49 78 00, http://aulamagna.be/agenda-culturel. Il est aussi possible de commander l’album en CD viahttps://forms.gle/NsdestwCmHvemwaUA.