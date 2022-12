Le budget 2023 d’Ottignies-Louvain-la-Neuve est « étonnant » pour Cédric Jacquet

Les recettes ont augmenté de plus ou moins 8,3 millions € par rapport à la deuxième modification budgétaire 2022 tandis que les dépenses sont en hausse de 8,79 millions €.

L’échevin du Budget, Philippe Delvaux (Écolo), a détaillé la hausse de ces dépenses : +3,15 millions pour le personnel ( "une hausse liée à l’indexation, à la révision des barèmes et à la question des pensions") ; +2,438 millions pour le fonctionnement de la Ville, dont 2 millions sont dus à l’augmentation des coûts de l’énergie malgré les économies réalisées notamment grâce à l’extinction de l’éclairage public la nuit ; +3,38 millions pour les transferts dont une hausse de 1,7 million pour la police, 922 661 € pour le CPAS ou encore 86 110 € pour la zone de secours, l’échevin regrettant une nouvelle fois l’impact de décisions venues d’autres niveaux de pouvoir sur le budget communal, visant surtout le Fédéral et la Province.

« Vous n’avez pas mis de côté »

Nicolas Van der Maren (OLLN 2.0-MR, minorité) a estimé que le "c’est pas moi, c’est les autres" était "facile" comme excuses et de rappeler combien la Province, par exemple, soutient la Ville.

Son colistier Cédric Jacquet a, lui, estimé ce budget "étonnant. D’une année à l’autre, on n’a jamais eu une augmentation aussi importante au niveau des recettes et des dépenses. Cela est dû au contexte de crises multiples. Mais on arrive à l’équilibre en allant chercher dans les provisions. Donc, j’ai un souci sur ce budget au niveau pluriannuel car l’évolution budgétaire, ces dernières années, montre que nos recettes ont grimpé en flèche. Mais au lieu de mettre de côté, on va chercher dans les provisions, nos dépenses ayant évolué encore plus vite chaque année."

« Deux promesses non tenues »

Il en profite pour pointer deux promesses prises après la crise politique de début 2022 qui ne sont pas tenues par la majorité : la taxe déchets n’est pas au minimum légal et la taxe sur la surface des bureaux n’a pas été diminuée.

Michaël Gaux (Avenir), le président du CPAS qui a les finances communales dans ses attributions, a précisé qu’aucune échéance n’avait été fixée pour la taxe sur les bureaux et que la réflexion était en cours.

Au final, pour Cédric Jacquet, malgré les hausses "importantes et continues des dépenses, j’ai le sentiment que la Commune ne remplit plus certaines de ses missions de base", prenant l’exemple du cadre policier qui n’est pas rempli, des demandes de permis qui mettent du temps à être traitées - "sans critiquer le personnel qui fait avec les moyens dont il dispose" -, ou encore les mauvaises herbes qui poussent sur les trottoirs.

« On n’a pas gaspillé »

Réplique de l’échevin : "On a certes augmenté les impôts en début de mandature, on l’assume, c’était nécessaire, mais je ne peux pas accepter que vous disiez qu’on a gaspillé de l’argent. Les dépenses sont sous contrôle, on a mis de côté, on n’a pas gaspillé."

Le conseiller l’a repris : "Je n’ai jamais dit que vous aviez gaspillé de l’argent mais que vous avez fait certains choix politiques qui ne font pas toujours partie des missions de la Ville."

Philippe Delvaux ne partage, évidemment, pas l’avis du conseiller à propos des missions de base de la Ville qui, selon lui, sont assurées.

Il a enfin souligné que le contexte reste très volatile et incertain (inflation, taux d’intérêt, situation budgétaire des autres niveaux de pouvoir, guerre en Ukraine, etc.). "Nous devons être agiles et surveiller la situation. On a des provisions et fonds de réserve et ils sont faits pour être utilisés."

Au final, l’opposition (OLLN 2.0-MR et Kayoux) a voté l’abstention sur ce budget 2023, la majorité (Écolo, Avenir et PS) l’approuvant.