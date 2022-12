Ottignies-Louvain-la-Neuve : 42 artistes pour un Salon d’hiver sur « Les chemins »

Alice Viseur, animatrice socio-artistique engagée par le Centre culturel en août dernier, a coordonné l’organisation de l’exposition: "Il y a de la peinture, de la sculpture, de la photo, de la gravure, du collage ainsi que deux installations. Nous avons retenu une ou deux œuvres par artiste", indique-t-elle.

Alice Viseur a aussi proposé aux artistes de réaliser une œuvre collective: "Pas moins de 25 artistes ont répondu favorablement à cette proposition. C’était l’occasion pour eux de se rencontrer et de passer un bon moment. Nous avons trouvé sympa de créer ensemble un chemin. Nous avons ainsi réalisé des motifs sur un support autocollant. Les dalles réalisées par ces 25 artistes ont été collées au sol et forment un chemin servant de guide pour la visite de l’exposition. On peut donc avoir deux regards sur l’exposition, l’un qui se porte vers le sol, l’autre vers les œuvres accrochées aux cimaises", sourit Alice Viseur.

L’exposition est accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16 h 30, ainsi qu’en soirée quand un spectacle est proposé au Centre culturel.