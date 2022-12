Louvain Coopération lutte contre la disparition des forêts de mangroves à Madagascar

Mais ces forêts de mangroves sont en danger.

25% des forêts de mangroves détruites

Selon l’ONG, les dérèglements climatiques, la déforestation massive et la crise économique qui s’aggrave ont détruit plus de 25% des forêts de mangroves, mettant en péril les espèces et les communautés qu’elles abritent.

La sécheresse est récurrente à Madagascar depuis près de 25 ans et elle se fait de plus en plus extrême avec le réchauffement climatique, ce qui entraîne des famines poussant, depuis 2-3 ans, les populations locales à migrer vers d’autres régions.

Si l’on ajoute à cela la crise sanitaire et maintenant les conséquences de la guerre en Ukraine, de nombreux Malgaches tombent dans l’extrême pauvreté tandis que la dégradation du contexte socio-économique entraîne une augmentation de l’insécurité. "Aujourd’hui, plus de 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté", pointe l’ONG.

Au final, cette précarité renforce les réseaux d’exploitation illicite des forêts de mangroves en quête de main-d’œuvre.

La situation empire depuis le Covid

"Avec la crise du Covid, qui a entraîné la fermeture des frontières, on constate un recul des progrès par rapport à la préservation des forêts de mangroves", relève Arcancia Clappe.

Or, la déforestation massive "a aussi des conséquences sur les terres, car si la mangrove s’affine, l’eau de mer entre davantage dans les terres qui deviennent de moins en moins fertiles à cause de l’eau salée. De plus, couper la forêt contribue à réduire les pluies et donc contribue à la sécheresse. C’est un cercle vicieux."

C’est pourquoi Louvain Coopération est présent sur l’île, avec ses partenaires locaux, pour préserver et restaurer ces forêts si précieuses et améliorer le quotidien de celles et ceux qui en dépendent.

Campagne de reboisement

L’ONG soutient, financièrement et logistiquement notamment, des campagnes de reboisement avec les communautés locales. Son travail a permis de replanter plus de 180 hectares de mangroves. "Il y a 7-8 essences de mangroves qui poussent dans des milieux spécifiques, entre autres au niveau de la salinité de l’eau. Nous donnons, par exemple, un coup de pouce pour identifier l’espèce la plus adaptée à planter."

Quelque 2 600 personnes ont participé à ces campagnes de reboisement et ont ainsi été sensibilisées à l’importance de la préservation de ces forêts. "Sensibiliser les communautés locales et les diverses autorités pour leur faire comprendre l’intérêt et les enjeux de protéger ces forêts de mangroves est un autre volet de notre travail."

Et la directrice nationale de l’ONG de continuer: "Il y a une prise de conscience au sein des communautés locales. On les aide d’ailleurs à créer des réserves temporaires pour permettre aux espèces, poissons et autres, de se renouveler. Les communautés sont libres de déterminer la zone et la durée pendant laquelle la pêche n’y est pas autorisée. En parallèle, un des enjeux majeurs est de permettre aux habitants d’avoir d’autres sources de revenus. On travaille donc aussi avec eux, notamment en termes de formation, sur les activités génératrices de revenus, par exemple, la création d’aquaculture."

Achat d’une vedette pour surveiller les réserves protégées

Louvain Coopération soutient également les autorités locales dans leur mission de gestion et de surveillance des zones protégées. "Nous avons, par exemple, financé l’achat d’une vedette pour un organisme public de coopération intercommunale pour lui permettre d’assurer cette surveillance."

En ce mois de décembre, l’ONG universitaire fait appel aux dons ( www.louvaincooperation.org) pour pouvoir mener à bien ses actions de sauvegarde des forêts de mangroves et de soutien aux populations locales.