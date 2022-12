Jean-Luc Fonck à la Ferme: « En concert, je raconte tout ce qui me passe par la tête »

La Ferme du Biéreau t’attend pour le 16 décembre, et ça se bouscule à la billetterie. Tu as une carrière incroyable, non ?

Si on m’avait dit que ce serait ça ma vie, je ne l’aurais jamais cru… J’ai commencé à 18 ans, dans des minuscules salles, et je ne pensais pas que ça allait durer. À l’époque, j’étais fan de musique rock, mais ça ne ressemblait pas du tout à ce que je faisais, je dois dire. Pourtant, ça a marché. Et c’est étonnant, après toutes ces années, il y a des gens qui viennent encore me voir. Je trouve que ça a un côté rassurant.

Tu as sorti un 15e album cette année, intitulé Les Carabistouilles, d’où le nom de ta tournée, Carabistour…

Cet album est une sélection de chansons composées pour le 8-9, l’émission du matin sur Vivacité (RTBF). J’ai dû trier car j’ai déjà composé 300 chansons pour le 8-9, sans jamais avoir dû soumettre mes textes. C’est génial, non ! Ça me plaît parce qu’on me fait confiance, et c’est un exercice qui m’excite. En fait, je suis là dans mon coin et les invités du matin voient un vieux monsieur qui ne bronche pas et puis, tout à coup, je chante. Au début, les invités sont déstabilisés, surtout les Français, ils ne sont pas habitués, c’est sérieux chez eux le milieu audiovisuel. Après, ils rient, quand ils ont compris ce que j’essaie de faire. Et je mets à contribution les camarades de la radio, ils font les chœurs, etc. Ils participent aussi sur l’album d’ailleurs.

Tu annonces un concert « très rock » qui va bouger, avec des nouvelles chansons et les titres qui ont fait le succès de Sttellla. Ce sera plus rock que d’habitude ?

Non, non, c’est toujours un genre de rock. Enfin, moi je suis au clavier et je chante et on est cinq sur scène. J’ai notamment une femme à la batterie depuis deux ans, Gaëlle Swann.

Si tu pouvais faire un vœu et devenir un virtuose. Quel instrument choisirais-tu ?

Heu… je ne comprends pas très bien ta question là… Tu essaies de me dire que je ne suis pas un grand musicien ? (rires)

Non, c’est vrai, parfois je suis vraiment épaté quand je vois certains guitaristes. C’est ça que je voudrais maîtriser. La guitare est un instrument que tu peux transporter partout avec toi, et improviser. C’est plus facile qu’avec un piano…

Sttellla en concert à la Ferme du Biéreau, c’était déjà arrivé ?

Non, ce sera le premier concert que nous ferons là. Mais Louvain-la-Neuve, c’est plein de souvenirs pour moi : j’ai souvent joué dans les cercles étudiants. À mes débuts, j’ai aussi joué au Café des Halles où il n’y avait même pas de scène, et 30 personnes… C’est ça qui est gai, c’est chaque fois différent.

Dans la morosité ambiante, les crises qui se succèdent ces dernières années, comment fais-tu pour garder cette envie de faire le guignol et de donner le sourire ?

Je fais le guignol, c’est vrai, mais je ne suis pas débile. J’ai bien conscience de tout ce qui se passe et des difficultés de la réalité actuelle. Mais je scinde, c’est ça le secret. Parfois, je me dis « ça va leur faire du bien d’entendre ça », et d’autres fois, des gens me le disent eux-mêmes. Ça me fait plaisir.

Beaucoup de chanteurs chantent la tristesse quand leur environnement va mal, moi c’est l’inverse. Mais c’est un rôle que je joue.

Saint Nicolas est passé pour toi ?

Oui ! Alors, ou j’ai été sage, ou saint Nicolas ne sait pas tout ! C’est comme l’inspecteur à l’école quand on était enfant. On nous disait que l’inspecteur venait pour nous voir, pour nous sanctionner éventuellement, on était tétanisé du coup. Jusqu’à ce qu’on comprenne que c’était pour les profs que l’inspecteur venait… Voilà, l’inspecteur ne sait pas tout, et saint Nicolas non plus.

En fait, c’est ça mes concerts, je raconte ce qui me passe par la tête. Et tu sais quoi ? Les gens viennent me voir pour ça ! Incroyable, non ?! Moi je trouve ça génial !

En concert le vendredi 16 décembre à la Ferme du Biéreau.