Justine Henin va recevoir un demi-million pour améliorer son académie de tennis

En soutenant l’académie basée à Limelette, la Région wallonne veut se donner des chances supplémentaires d’accueillir des tournois d’envergure.

"En effet, par un manque d’infrastructures performantes notamment, la Wallonie compte malheureusement un nombre très limité de tournois internationaux, peut-on lire sur la note qui accompagne le dossier de subsidiation. Ces tournois sont indispensables au développement et à la progression des joueurs de tennis de haut niveau. Ils permettent aux joueurs de se mesurer à d’autres joueurs sur la scène internationale et de surpasser les difficultés financières auxquels ils sont souvent confrontés à l’aube de leur carrière."

Avec les subsides wallons, la "Justine Henin Academy" va améliorer ses infrastructures et "développer un centre de performance afin de proposer des conditions d’entraînement optimales tant tennistiques que physiques".

Au programme des travaux figurent la transformation des salles de fitness et de soins, et des vestiaires ; l’amélioration et la rénovation des infrastructures tennis (arrosages automatiques, puits artésien) ; et la création d’une petite piste d’athlétisme extérieure.

Des travaux d’amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite sont aussi prévus.

Le coût de ces travaux devrait avoisiner les 630 000 €. Le montant maximal du subside wallon est de 497 160 €.

L’ambition de la Wallonie, en subventionnant ces travaux est "de mettre en place des tournois internationaux de haut niveau et de développer des services à la pointe pour les joueurs à haut potentiel et le haut niveau".

Des wild-cards pour les espoirs wallons

La fédération francophone de tennis s’engage à apporter un soutien à l’Académie Justine Henin pour l’organisation de ces tournois, en contrepartie de quoi elle bénéficiera d’invitations (wild-card) pour ses joueurs les plus prometteurs. Ces invitations permettent aux joueurs de la fédération de rentrer dans ces tournois souvent inaccessibles dès lors que le joueur n’a pas encore de classement ITF ou ATP/WTA.