Une nouvelle chance pour Louvain-la-Neuve de devenir le centre du monde sportif wallon

Du coup, lorsque le ministre wallon des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont (MR), confirme que la centaine de millions prévue pour la construction d’un "pôle sportif de haut niveau" figure bien au budget 2023 de la Région wallonne, on ne peut s’empêcher de se poser une nouvelle fois la question: Louvain-la-Neuve peut-elle espérer accueillir ce pôle sportif de haut niveau ?

Namur faisait figure de favori

Il y a quelques jours, l’optimisme n’était pas franchement de mise. Namur faisait figure de favori: la Région wallonne avait un accord pour acquérir l’ancien site militaire de Sart-Hulet situé à Jambes (Namur) afin d’y développer le projet " Planet Bike ". Auquel se seraient greffées d’autres installations: la tendance était alors de "centraliser un maximum les investissements sur ce site de Sart-Hulet", fait remarquer le ministre Dolimont.

Mais la situation financière de la Région wallonne ne lui permet plus d’aménager les 30 hectares avec des infrastructures dédiées aux différentes disciplines cyclistes et notamment un vélodrome couvert. "Ce n’est pas de gaîté de cœur que le projet Planet Bike a été mis en pause, assure le ministre Dolimont. Il a dû être abandonné au vu de l’urgence que l’on connaît. La Défense (NDLR: propriétaire du site) a accepté qu’on ne procède pas à l’achat. Une réflexion plus globale par rapport au pôle sportif de haut niveau va maintenant être relancée. La Sogepa va redéfinir les besoins et ensuite on relancera la question des différents sites possibles."

Nouveau retour à la case départ

C’est donc un nouveau retour à la case départ dans ce dossier vieux de plus de dix ans. La question de la meilleure localisation va à nouveau être posée. Mais avant cela, "la Sogepa assistera la Wallonie dans la procédure d’élaboration des documents qui permettront de lancer un appel à candidatures objectivé précédemment par une étude des besoins actualisés". Le ministre wallon des Infrastructures sportives veut sans doute éviter que la question tourne au pugilat politique, comme ce fut le cas il y a dix ans. "Mon objectif est de clôturer la procédure d’appel à candidatures à la fin de l’année 2023."

« Je pense à Liège, à Mons »

Louvain-la-Neuve peut-elle profiter de cette remise à zéro du projet ? Difficile à dire tant que l’appel à candidatures n’est pas rédigé. Le ministre Dolimont a toutefois déjà donné quelques indices, ce lundi au parlement wallon. Il a cité, à titre d’exemple, les villes de Liège et de Mons. "Il est à mon avis plus efficace de pouvoir tenir compte des pôles sportifs existants et de vouloir les renforcer. Il existe des pôles sportifs répartis à travers la Wallonie. Je pense à Liège, à Mons. Ce sera analysé. Je ne veux pas préjuger de ce que la Sogepa sortira dans son analyse."

Louvain-la-Neuve mais aussi Wavre et Tubize

En Brabant wallon, Louvain-la-Neuve est évidemment un candidat probable. Mais ça ne sera pas forcément le seul: la Province et les Villes d’Ottignies-LLN et de Wavre analysent la possibilité d’une candidature commune, expliquait le député provincial en charge du sport, Marc Bastin (MR), en mai dernier alors qu’un appel à candidatures était censé être imminent: "Nous savons tous qu’une ville universitaire telle qu’Ottignies-Louvain-la-Neuve ne manque certainement pas de qualités, d’atouts et d’enthousiasme pour poser sa candidature pour accueillir ce futur centre", plaidait alors Marc Bastin.

L’important développement des infrastructures sportives à Louvain-la-Neuve ces dernières années et la présence, programmée, d’installations dédiées au hockey de haut niveau à Wavre pourraient faire partie de ces atouts.

Puisque le ministre parle de renforcer des sites existants, il ne faut pas perdre de vue que Tubize héberge le centre d’entraînement des Diables rouges mais aussi la fédération de cyclisme. Et si la Sogepa venait à identifier le golf dans la liste des besoins, le Brabant wallon serait évidemment en pôle.