Louvain-la-Neuve : Dakawomina soutient des projets au Mali

L’association a repris le nom du village où elle est active, un village de la région de Mopti dans le centre du Mali, le long du fleuve Niger: "Nous sommes actifs dans une région grande comme la Belgique", sourit Michel Patureau. Le Mali est grand comme trois fois la France.

L’ASBL Dakawomina aide la population locale à réaliser divers projets: "Ces projets émanent de la population. Nous sommes actifs sur trois axes principaux. Dans le domaine de la santé, nous installons des maternités de brousse dans les villages plus isolés, avec frigo pour les médicaments, salle de consultation. Beaucoup de futures mamans mouraient en chemin en tentant de joindre une maternité, explique Michel Patureau. Nous donnons l’accès à l’eau, via des forages dans la nappe phréatique alimentés par des panneaux solaires. Nous créons aussi des occupations génératrices de revenus. Nous avons créé un “jardin des femmes” à Dakawomina, un village peuplé de pêcheurs bozos. Ce potager est source de revenus complémentaires. L’objectif est de doubler sa surface, d’un demi-hectare à un hectare. Les femmes y sont fort actives."

L’ASBL offre aussi de l’aide alimentaire pour 800 réfugiés intérieurs: "Nous achetons 10 à 12 tonnes de riz et d’huile, à la base de l’alimentation dans le pays. Le Mali est sous l’emprise des djihadistes et du groupe Wagner (NDLR: organisation paramilitaire qui œuvre dans le but d’assurer la défense des intérêts extérieurs de la Russie, explique-t-on sur Wikipedia). Des gens ont dû fuir des villages où nous avions lancé des projets…"

www.projet-dakawomina.org