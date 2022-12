« Le Vilar, à Louvain-la-Neuve, aura une des plus belles salles de théâtre du pays »

Vu les conditions météorologiques, les ouvriers ne travaillaient pas pour des raisons évidentes de sécurité. Le silence baignait les lieux, rendant encore plus captivante la visite.

Théâtre ouvert sur la ville

Emmanuel Dekoninck, le directeur du Vilar. ©ÉdA

"Nous sommes dans le futur hall d’accueil qui aura une grande baie vitrée donnant sur la place, entame le directeur du Vilar. C’est depuis la place qu’on entrera dans le théâtre qui sera ouvert sur la ville. Un grand changement pour le Vilar."

Et ce n’est pas la seule importante évolution qui accompagne cette rénovation comme l’explique Emmanuel Dekoninck dont on voit les yeux pétiller au fur et à mesure qu’il nous guide dans les entrailles du théâtre.

"Ici, nous sommes au niveau de la dernière rangée de sièges. La pente jusqu’à la scène sera assez forte, mais cela permettra une grande proximité avec le plateau. En outre, si le théâtre comptera un peu moins de places, 386 exactement, elles seront toutes excellentes, ce qui n’était pas le cas avant."

Pour les artistes aussi, un autre monde va s’ouvrir à eux quand ils joueront au Vilar. La scène sera rectangulaire, ce qui n’était pas le cas auparavant et donc plus conventionnelle. Mais elle fera 16 mètres de long, "ce qui est considérable". Elle sera profonde et présentera de beaux dégagements sur les côtés et en hauteur - plus ou moins 12 mètres -, de quoi accueillir plus facilement les spectacles et d’y créer des pièces qui s’adapteront plus aisément aux autres salles. Cette hauteur permettra d’installer des cintres pour faire descendre les décors, impensable dans l’ancienne salle.

"Ce sera une des plus belles salles de théâtre du pays", soutient Emmanuel Dekoninck.

Première : la dalle a été démolie

L’ancienne scène se situait au niveau du mur noir. ©ÉdA

Par rapport à l’ancienne scène, la nouvelle sera un étage plus bas : il a donc fallu creuser la dalle de béton de Louvain-la-Neuve ! "C’est la première fois que celle-ci est percée sur une aussi grande surface, indique Maxime Hemberg qui n’a pas connu cette partie du chantier car il était encore aux études. On m’a dit que ce fut un travail de démolition conséquent : elle fait 40 centimètres d’épaisseur et contenait une solide armature en fer. Quelques lames s’y sont cassé les dents."

La dalle en dessous a été renforcée de même que les colonnes soutenant la structure.

Les décors pourront être créés sur place dans des ateliers aménagés sur le même niveau que le plateau. "Cela représente une grande simplification pour nos équipes, poursuit le directeur du Vilar. Vu qu’on conservera, pour les répétitions, le Studio 12 qui est juste à côté et qui sert actuellement de salle de spectacles, on aura tout les éléments nécessaires pour monter nos créations dans un espace restreint. Ce sera optimal, ce qui est important vu qu’on est reconnu comme centre scénique depuis 2018."

Un des futurs ateliers du théâtre. ©ÉdA

Toutes les équipes du théâtre seront aussi réunies dans les nouveaux locaux.

Enfin, le Vilar sera doté d’un bar digne de ce nom. "L’expérience théâtrale ne s’arrête pas à la représentation, ce sont aussi les échanges entre spectateurs et avec les artistes. Il était donc important de disposer d’un espace convivial pour prolonger la rencontre. Des petits concerts, des débats sur les thématiques abordées par les spectacles pourront y avoir lieu."

Mars 2024 : ouverture avec une création

Commencé le 21 février 2022, le chantier, dont le budget est bouclé depuis le mois dernier grâce à un subside supplémentaire de 2 millions € de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est dans les temps. Par rapport au projet initial, deux changements en lien avec les économies d’énergie : les murs seront mieux isolés et des panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit.

Le chantier devrait être achevé en octobre 2023. Le temps de réceptionner le chantier, l’ouverture de la salle est annoncée pour mars 2024 avec une création. Mais Emmanuel Dekoninck n’en dira pas plus...