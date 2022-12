Ottignies-Louvain-la-Neuve : le Québécois Gilles Pellerin reçoit le prix de la Nouvelle

Le prix Renaissance de la nouvelle, initié par Carlo Masoni et Michel Lambert, a été remis de 1992 à 2013. La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve l’a relancé en 2021 avec un intitulé raccourci: le prix de la Nouvelle. Un montant de 3 000 € récompense le lauréat. Grégoire Polet, pour son ouvrage Soucoupes volantes était le lauréat du prix en 2021 et faisait partie du jury cette année. Ce jury était présidé par l’auteur et nouvelliste Vincent Engel et "n’était pas composé que de professionnels. Il réunissait des personnes intéressées par ce genre littéraire", indique Vincent Engel. Ce prix, réservé aux auteurs belges francophones en 2021, s’est internationalisé à toute la francophonie:: "Nous avons reçu 18 ouvrages, d’Afrique, du Québec, de France et de Belgique", a précisé Vincent Engel.