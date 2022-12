Audrey Simon (Louvain-la-Neuve): liberté, création et contribution

Le projet a déjà permis de former 35 personnes, aujourd’hui certifiées. Actuellement, Audrey n’est plus associée, mais elle travaille avec une autre coach qui l’aide dans tout ce qui est administratif et support client, "Virginie, une perle". Son mari, qui s’est aussi formé en coaching, l’accompagne dans l’aventure. L’ambition est de proposer dix sessions par an avec des groupes de 12 personnes maximum pour rester à taille humaine.

Déni et optimisme

Après la certification, les clients de l’école ont accès à une communauté d’entrepreneurs dans l’accompagnement. "Pour pouvoir se soutenir, créer, développer son identité, mais aussi échanger sur des questions hyper pratiques. Je voulais vraiment offrir ça parce que cela m’a beaucoup manqué au début." Au lancement de son école, Audrey était en effet "dans le déni et l’optimisme. Je ne remarquais pas mes peurs. Tout tremblotait en dessous mais je ne le voyais pas. À la sortie d’une école de coaching, on te dit que les gens vont se précipiter vers toi et quand tu finis, c’est le néant. Il y a une vraie identité entrepreneuriale à développer, c’était vraiment la découverte. J’étais partie d’une utopie où tout allait être facile. C’est pour cela que je ne veux pas laisser tomber mes clients après. Il y a trop de fantasme et pas assez de conscience de ce que ça demande de devenir entrepreneur."

Aujourd’hui, Audrey se sent à sa place dans la vie qu’elle s’est créée. "Quand on se lance dans l’entreprenariat, on ne sait pas ce qu’est notre place. Je sentais que j’étais faite pour être entrepreneuse, mais ma place, je la sens depuis cinq ou six mois. Je sais ce que j’ai vraiment envie d’offrir. Je suis sûre que je revivrai des phases de doute, de questionnement mais ce sont des cycles et ça amène toujours quelque chose de plus beau après."