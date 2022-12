Ottignies-Louvain-la-Neuve : ses boules de Noël sont aussi des photophores

Sylvie Brachmanski a reçu en cadeau de son papa, voici dix ans, une grande boule de Noël dans laquelle elle pouvait insérer une bougie. Amoureuse de Noël, elle se rend en 2017 au salon de Francfort dédié aux fêtes de fin d’année: "J’y ai rencontré des artisans capables de souffler le verre. L’idée m’est venue de créer une boule de Noël géante de 15 cm, munie d’une ouverture à l’arrière qui permet d’y insérer une bougie chauffe-plats. Je m’inspire de mes voyages, des paysages, des blogs et dans les salons que je visite pour concevoir les différentes décorations, qui sont peintes à la main". Ses idées et designs prennent ensuite vie dans les mains expertes des artisans avec qui elle collabore. "Cette boule de Noël devient un objet de décoration à part entière. Grâce à son support métallique, on peut la poser sur une table, une cheminée… Le concept est de vouloir présenter Noël hors du sapin. Cela permet d’embellir la maison mais aussi de faire perdurer la fête pendant plusieurs mois de l’année."