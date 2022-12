Ce jeudi, c’était la Journée mondiale de lutte contre le sida. À cette occasion, le Collectif des Femmes de Louvain-la-Neuve a mené en milieu de journée une action de sensibilisation sur la place Agora. Un nœud rouge était placé sur un drap blanc. Les passants étaient invités à y déposer une bougie: "Il y a toujours des contaminations. Les hausses ont repris après les années Covid", signale Thérèsie Bizimungi, qui au sein du Collectif des Femmes est responsable du projet Nyampinga initié en 2004, projet d’accueil des femmes vivant avec le VIH.

Cette structure d’accueil propose un accompagnement aux femmes atteintes du virus: "Nous disposons d’une maison baptisée “Un toit pour elles”. Un médecin assure une éducation thérapeutique. Un psychologue se charge de rendre l’estime de soi aux femmes malades. Il y a aussi des ateliers sur la gestion du stress, des ateliers culinaires… Nous avons comme slogan “La santé passe par l’assiette”. Il y a également des ateliers sportifs, du stylisme, la manière de bien s’habiller en fonction de sa morphologie. Bien s’habiller permet de se sentir bien. Cette maison, c’est une fenêtre pour le bien-être. Les dames franchissent la porte la première fois en pleurs. Les groupes de parole leur redonnent le sourire. Elles se rendent alors compte que des femmes malades peuvent bien vivre, avoir des enfants, souligne encore Thérèsie Bizimungu. Nous lançons aussi une invitation au niveau national pour une rencontre bi-annuelle pour toutes les femmes".

L’importance du traitement

Le Collectif des Femmes insiste sur l’importance du dépistage: "Les symptômes de la maladie sont des symptômes grippaux. Tout le monde ne les a pas. Le VIH ne se guérit pas mais les traitements permettent de freiner l’évolution de la maladie et d’améliorer la qualité de vie. Une personne qui suit le traitement ne transmet plus le virus lorsqu’il n’est plus détectable depuis six mois".