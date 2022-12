Il y a 60 ans, Yves du Monceau rêvait de Louvain-la-Neuve

C’était six ans avant le fameux "Walen Buiten" et la décision du gouvernement belge, prise en juin 1968, de scinder l’université catholique de Louvain en deux et de transférer la section francophone à Ottignies et Woluwe (pour les sciences médicales).

"Dès les premières lois linguistiques de 1961-62, Yves du Monceau comprend que le statu quo ne va pas durer longtemps pour l’université. En 1962, alors que personne n’imagine la crise de Louvain, il a écrit au recteur de l’université", témoigne Françoise Hiraux, ancienne responsable des Archives de l’UCLouvain, à l’occasion de la présentation, ce jeudi 1er décembre, d’une exposition rendant hommage à cet homme politique et évoquant la création de la cité universitaire.

Elle a été montée dans l’ancien bureau du bourgmestre devenu une salle de séminaire dans la Villa Monceau, sa maison devenue un hôtel-restaurant.

L’exposition s’accompagne d’un site, www.yvesdumonceau.be, créé par la professeure Geneviève Warland et ses étudiants de masters à l’UCLouvain dans le cadre du cours de médiation culturelle des savoirs en histoire.

Gilles Mahieu, le gouverneur du Brabant wallon, au micro lors de l’inauguration de l’exposition. À ses côtés, le ministre d’État Herman De Croo et Vincent Blondel, le recteur de l’UCLouvain. Sur l’image aussi, Cédric du Monceau (à droite), Julie Chantry, l’actuelle bourgmestre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rainy Vaxelaire, l’épouse de feu Yves du Monceau ou encore l’ancien bourgmestre de la localité Jean-Luc Roland. ©ÉdA

Françoise Hiraux précise que "ces quelques photos ne sont pas là pour couvrir les murs mais pour nous inspirer et nous faire réfléchir. L’histoire n’a pas d’autre sens que de nous étonner, de nous faire méditer pour ensuite nous faire agir."

Le sourire de la comtesse

En écrivant sa lettre, Yves du Monceau a mis sur papier sa vision, son rêve de transformer sa commune en une ville universitaire. Un dessein qu’il a pensé dans cette bâtisse au toit de chaume du quartier du Stimont. "Avant d’écrire sa lettre, Yves du Monceau en a beaucoup parlé avec son épouse qui a aussi tenu la plume", glisse Françoise Hiraux.

Quand Cédric du Monceau, fils de l’ancien bourgmestre, lance à sa maman, Rainy Vaxelaire, que Louvain-la-Neuve, c’est elle, la comtesse, 97 ans, lâche un petit sourire qui en dit long...

"Mon père aurait eu cent ans cette année (NDLR : il est né le 23 octobre 1922 et est décédé le 27 juillet 2013). Mais je ne voulais pas rendre un hommage passéiste à ceux et celles qui ont créé Louvain-la-Neuve (Michel Woitrin, Monseigneur Massaux, André Oleffe, mon père). Je voulais montrer combien cette utopie continue de s’incarner dans le présent et le futur de notre région et de notre pays. Car si Louvain-la-Neuve est née d’un drame, elle est devenue au fil du temps une opportunité."

Derrière la ferme du Biéreau, Louvain-la-Neuve se construit. On aperçoit la bibliothèque des Sciences devenue depuis le Musée L. ©ÉdA

Malgré les difficultés et les risques pris - il fallut convaincre l’université de s’installer à Ottignies et pas ailleurs, exproprier, notamment, les fermiers du plateau de Lauzelle, ou encore trouver les financements et comment construire une ville universitaire et non un campus -, en octobre 1972, l’UCLouvain faisait sa première rentrée à Ottignies qui deviendra Ottignies-Louvain-la-Neuve en 1977.

« La vision d’Yves du Monceau a permis de créer le Brabant wallon que l’on connaît »

Le titre de Ville lui est attribué par arrêté royal le 30 avril 1982 : le processus avait été lancé en 1978 tandis que les trois sénateurs de la localité, Valmy Féaux, Jean Sondag et Yves du Monceau revendiquaient ce titre pour leur commune, au même titre que toutes les villes universitaires belges.

Gilles Mahieu, le gouverneur du Brabant wallon, a rappelé que la "vision qu’a eue Yves du Monceau a permis de créer le Brabant wallon que l’on connaît, la région d’Europe la plus éduquée grâce au moteur qu’est l’UCLouvain". Avec son écosystème socio-économique, le Brabant wallon est parfois qualifié de Wallifornie. "Cette richesse de talents, on doit absolument l’entretenir. Avec le Brabant flamand et le port d’Anvers, le moteur de la Belgique se trouve ici", soutient le gouverneur.

Une photo prise en 1973 du premier café de Louvain-la-Neuve, dans le haut de la rue des Wallons. ©ÉdA

De son côté, Julie Chantry a expliqué mesurer "peut-être davantage encore depuis que je suis bourgmestre, combien la décision qu’Yves du Monceau a prise fut un pari énorme pour l’avenir et une prise de risque. Je me demande comment cela se passerait à notre époque avec les réseaux sociaux."

Du purgatoire au paradis

Pour Cédric du Monceau, "en politique, il est important d’avoir une vision à long terme et de s’y tenir comme ce fut le cas avec Louvain-la-Neuve pour mon père, même si ce ne fut pas simple. Malgré les obstacles et les crises, il y a toujours quelque chose à faire."

Ou comme le dit Herman De Croo, l’ancien ministre de l’Éducation nationale et père du Premier ministre actuel, à propos de l’époque que nous vivons : "Les crises d’aujourd’hui (Ukraine, épidémie, etc.) ne peuvent être qu’un purgatoire qui, si nous sommes tous solidaires, nous mènera au paradis."