Ottignies-Louvain-la-Neuve : le père Luc Verstraete fêté pour ses 101 printemps

Le centième anniversaire de Luc Verstraete (il est né le 4 octobre 2021 à Bruges) était passé inaperçu. Les autorités communales ont rectifié l’oubli, ce mardi, alors qu’il a maintenant 101 ans. Luc Verstraete s’est montré surpris de l’attention qui lui était réservée. Il s’est réjoui de recevoir une boîte de pralines offertes par le couple royal. "Je suis gourmand…", a-t-il lancé.

« Tout sauf gymnastique »

Après avoir passé son enfance à Bruges avec son frère et ses deux sœurs, suite à une promotion professionnelle du papa, la famille s’est installée dans le quartier de Stalle, à Uccle, où son frère aîné, Pierre (103 ans), vit toujours aujourd’hui.

Luc Verstraete a été ordonné prêtre le 27 mai 1945: "Peu avant, pendant les vacances de Pâques, je suis devenu enseignant au collège Notre-Dame de Cureghem pour franciser les jeunes garçons néerlandophones. On m’a indiqué qu’une fois ordonné, j’étais capable de donner tous les cours. Je donnais tout, sauf gymnastique", sourit-il. Il devait y rester trois mois et "j’y suis resté onze ans".

Baptême des voitures

L’Archevêché l’a appelé ensuite pour prendre en charge la paroisse de Cureghem: "Je pouvais avoir deux personnes avec moi. J’ai accepté à condition qu’il n’y ait pas de hiérarchie. Quinze ans plus tard, Paulette et moi avions envie de retrouver la campagne. J’ai demandé à être nommé en Brabant wallon, dans une paroisse agricole. Je l’ai été à Tangissart où, pendant vingt des trente ans, je m’occupais aussi de la paroisse Saint-Antoine de Sart-Messire-Guillaume". On se souvient notamment du baptême des voitures devant l’église de Tangissart: "En réalité, je baptisais les occupants. Les conducteurs devaient s’engager à conduire correctement et les occupants à être courtois…" L’homme s’adonne aujourd’hui à la lecture: "Comme ma sœur et moi sommes malvoyants, nous lisons des livres en braille ou des livres audio".