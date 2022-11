Nouvelle piscine de Blocry à Louvain-la-Neuve : les 3,081 millions € de la Ville, c’était « hors révisions »

Il y est écrit que le montant reste le même, "hors révisions".

19,5 millions €, soit +33,7%

Depuis l’attribution du marché, en septembre 2020, pour 14,6 millions € TVA comprise, les prix des matériaux et de l’énergie ont explosé et l’inflation atteint des records. Le budget de la piscine est dès lors actuellement estimé à 19,5 millions €, soit une hausse de 33,7%.

Ce "hors révisions" entend donc montrer que la hausse conséquente du budget n’est pas due à une révision du projet en lui-même mais bien à ces augmentations de prix et de coûts qu’il faut assumer.

Le point n’a d’ailleurs pas fait l’objet de discussion lors de la séance, tout le monde comprenant l’importance de cette nouvelle piscine. Il est, en outre, difficile de faire marche arrière vu son état d’avancement, le chantier ayant commencé fin août et la première pierre symbolique ayant été posée le 15 novembre dernier.

Soulignons que lors du conseil communal d’octobre, la deuxième modification budgétaire 2022 a été approuvée. Dedans, se trouve une augmentation de 5 millions € pour la piscine, soit 1,666 million pour chacun des trois copropriétaires en plus des 3,081 millions €.

10% de marge de manœuvre

Des subsides de la Région (5,148 millions €) et de la Province (2 millions €) complètent le financement de la nouvelle piscine.

Si on additionne les montants engagés par les cinq partenaires, on obtient 21,389 millions, soit plus que le budget estimé actuel de 19,5 millions €. "Pour des gros projets de ce genre, à la Ville, notre approche est de se donner une marge de manœuvre de plus ou moins 10%. Cela permet de faire face à des mauvaises surprises ayant un impact sur leur budget sans devoir arrêter leur chantier. Car si on ne fait pas cela, on devrait attendre que leur budget soit augmenté pour avancer, ce qui peut prendre plusieurs mois, vu les procédures à respecter. Mais on espère ne pas avoir besoin de ces 10%", nous explique l’échevin du Budget, Philippe Delvaux (Écolo).