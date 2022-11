La Grand’Rue à Céroux sera refaite

"Actuellement, il y a une bande centrale et des pavés de béton rouge avec le filet d’eau. C’est en mauvais état. En plus, c’est censé être cyclable, mais ce n’est pas très pratique", a commenté l’échevin des Voiries, Hadelin de Beer (Écolo).

Il est dès lors prévu de refaire la voirie et de créer des pistes cyclables suggérées de couleur ocre de chaque côté de la rue et où il sera interdit de se garer. Les plateaux ralentisseurs seront aussi refaits en remplaçant les klinkers par du macadam coloré, "comme à la rue des Deux Ponts", a précisé l’échevin.

« Travaux inutiles » ?

Coût estimé du chantier : 1,47 million € TVA comprise. Une partie sera subsidiée par la Région, via le Plan d’investissement Wallonie cyclable 2020-2021 (PIWACY 20-21) pour la création de la piste cyclable suggérée et le Plan d’investissement communal (PIC) pour l’entretien de la voirie. "On maximise ainsi les subsides."

Le conseiller communal Dominique Bidoul (OLLN 2.0-MR, minorité) a constaté que les voiries réalisées avec des pavés de béton étaient petit à petit supprimées, comme ce fut le cas à l’avenue Reine Astrid ou à la rue des Deux Ponts, dans le centre d’Ottignies. "Cela veut dire que depuis une dizaine d’années, on a fait des travaux inutiles puisqu’on va tout arracher pour mettre de l’asphalte. C’est dommage. Mais si c’est pour un mieux..."

L’échevin des Voiries ne juge pas le passé, ce type de voiries ayant été accepté par tous à l’époque. Mais il a reconnu qu’elles avaient mal vieilli. "Ce qui n’irait pas, c’est de ne pas tenir compte de l’expérience."

« L’expérience nous montre que ça ne dure pas »

Et Jacques Otlet (OLLN 2.0-MR) d’intervenir pour "éclairer la lanterne de mon collègue" et des conseillers. "Cette voirie avait été refaite il y a 25 ans (NDLR : donc au moment où il était bourgmestre) . À l’époque, comme recommandé, on réalisait les casse-vitesses en pavés de béton. Mais l’expérience nous montre que ça ne dure pas, même s’il faut reconnaître qu’ils sont efficaces pour ralentir la vitesse. Les nouveaux ralentisseurs en asphalte de la rue des Deux Ponts sont moins efficaces que ceux qu’ils ont remplacés."

C’est pourquoi il demande de prévoir des dispositifs (radar préventif, radar mobile) pour que les voitures de transit n’en profitent pas pour aller encore un peu plus vite une fois les travaux de la Grand’Rue réalisés.

L’échevin des Voiries l’a concédé : quand on refait une voirie, il est difficile d’avoir le beurre et l’argent du beurre. Et de prendre l’exemple de la rue du Corbeau. "Les riverains ont parlé avec les ouvriers pour saluer leur travail. Ces derniers leur ont dit qu’ils n’entendront plus le bruit des voitures, mais que celles-ci rouleront plus vite. On doit donc réfléchir à plus d’un coup."

Le marché public va maintenant pouvoir être lancé concernant ce projet de réfection de la Grand’Rue. La date du chantier n’est pas encore connue mais les travaux doivent se faire au plus tard en 2026, condition pour conserver les subsides.