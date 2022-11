Deux élèves de Nespa, lauréats du Digiscope

Le challenge DigiScope a pour objectif de sensibiliser et faire réfléchir les Belges aux impacts, tant positifs que négatifs, résultant de l’utilisation de technologies numériques: "L’outil numérique est formidable, il ouvre de nombreuses possibilités nouvelles, mais son usage n’est pas sans impact sur l’environnement, le climat, la santé, le bien-être, la biodiversité, les relations sociales. On sait que l’on doit vivre avec lui mais il ne faut pas entrer dans l’exagération et devenir des ultra-utilisateurs, explique Sébastien Combéfis, responsable de l’ASBL Computer Science and IT in Education, organisatrice de l’événement avec la Maison du développement durable et la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. L’outil numérique n’est pas la solution miracle à tous les problèmes et il convient de l’utiliser de manière responsable et en ayant conscience des impacts associés à son usage."