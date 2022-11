ISBW : « Mais pourquoi on n’arrive pas à mettre de l’ordre dans cette baraque », lance Jeanne-Marie-Oleffe

"Ce n’est pas quelque chose de très étonnant parce que l’intercommunale est confrontée à des déficits structurels, a commenté l’échevine des Affaires sociales (Avenir), Nadine Fraselle. D’ailleurs, un consultant doit analyser les dépenses et les recettes de manière très approfondie pour faire des propositions et suggestions afin de remédier à ces déficits récurrents."

Lors de la séance, les élus étaient appelés à approuver les points à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale extraordinaire de l’ISBW du 16 décembre prochain.

Et Jeanne-Marie Oleffe (Avenir), qui fait figure de sage dans l’assemblée, n’a pas été tendre envers l’ISBW et sa gestion.

« Quand on a à gérer des budgets publics, il faut le faire plus sérieusement que ça »

Comme l’échevine, elle a tout d’abord regretté que les conclusions de l’audit du consultant ne soient toujours pas remises. "L’an dernier, une personne de l’ISBW est venue faire un long exposé. Un peu gênée, elle a expliqué que depuis un an déjà, la sonnette d’alarme avait été tirée et qu’il avait été décidé de faire appel à un consultant, qu’ils étaient en retard mais que cela allait se faire. Ce n’est toujours pas fait (NDLR : la consultance est en cours). On ne peut pas m’accuser de ne pas travailler pour le social mais quand on a à gérer des budgets publics, il faut le faire plus sérieusement que ça", a soutenu Jeanne-Marie Oleffe.

Et d’en rajouter une couche : "Ça fait des années qu’il y a des problèmes à l’ISBW et je pensais sérieusement qu’on aurait un audit nous disant où le bât blesse. On donne de l’argent, c’est normal, le social ça coûte. Mais ils ont des subsides de tous les côtés et les personnes qui bénéficient de ses services participent financièrement aussi. Je ne comprends donc pas qu’on n’arrive pas à mettre de l’ordre dans cette baraque. Car c’est une baraque depuis 20 ans."

Dotation indexée sans rien dire à personne : « Je ne peux pas apprécier cette façon de faire »

La conseillère pointe aussi l’indexation de la dotation communale dans le budget 2023 de l’ISBW alors que, comme l’a rappelé l’échevine, la dotation des Communes avait été doublée l’an dernier. "Sans rien dire à personne, sans demander notre avis, dans le budget 2023, l’ISBW a mis l’indexation. Tranquille. Je ne peux pas apprécier cette façon de faire. Je ferai un gros effort pour m’abstenir au moment du vote."

De son côté, Pierre Laperche (Écolo) a expliqué "que la majorité serait un peu moins soudée que d’habitude. On votera globalement en faveur du point car l’ISBW remplit des missions essentielles, mais certains s’abstiendront pour les réserves mentionnées (NDLR : par Jeanne-Marie Oleffe)."

Au final, 10 conseillers se sont abstenus, dont Jeanne-Marie Oleffe, les deux Écolo Thomas Leclerq et Paule-Rita Maltier dans la majorité. Au sein de la minorité, les deux Kayoux se sont abstenues car elles n’avaient pas de vote à reporter, la liste n’ayant pas organisé d’assemblée citoyenne préalable au conseil. OLLN 2.0-MR s’est abstenu aussi, à l’exception de Jacques Otlet qui a voté pour.

À Ottignies-Louvain-la-Neuve, l’ISBW s’occupe surtout de l’accueil extrascolaire des enfants et intervient aussi en renfort en cas d’absence de puéricultrices dans les crèches. Q.C.