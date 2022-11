Louvain-la-Neuve: la « slow heat », c’est par exemple porter une cape

Le projet "Slow Heat" imagine et teste des systèmes de chauffage "disruptifs" pour diminuer les coûts liés à l’énergie. Denis De Grave, architecte et assistant à l’UCLouvain, et Geoffrey Van Moersele, ingénieur architecte à l’UCLouvain, ont lancé le concept. L’atelier de fabrication de capes ouvert jeudi à la Maison du développement durable (MDD) obéit à ce concept: "L’objectif est de diminuer la consommation énergétique. Cela consiste à trouver des solutions alternatives, à chauffer les corps, plutôt que les espaces. Dans le projet Slow Heat, on explique comment vivre confortablement dans des espaces chauffés à 17°", indique Melody Bruère, chargée de projets au sein de la MDD.