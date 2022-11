Louvain-la-Neuve : de la « soupe solidaire » pour les étudiants

De la "soupe solidaire" de l’Alimenta Kot était distribuée jeudi midi sur la place Agora à Louvain-la-Neuve. L’AGL et plusieurs kots-à-projet menaient cette action pour dénoncer la précarité grandissante chez les étudiants: "Une campagne de la Fédération des étudiants francophones a mis en évidence les difficultés vécues par les étudiants. Ceux-ci ont de plus en plus de difficulté à payer leur logement, les stages, les transports et même la nourriture. Dans les situations extrêmes, certains vont jusqu’à sauter des repas, ils se tournent vers les aides alimentaires, indique Justine Havelange, présidente de l’AGL. La soupe solidaire est une action de sensibilisation. Nous revendiquons un meilleur financement des restaurants universitaires, par l’UCLouvain et la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour permettre aux étudiants de bénéficier de repas moins chers".